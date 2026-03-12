- Дата публікації
- Категорія
- Гроші
- 439
- 1 хв
Курс валют на 13 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар знову зріс і перетнув позначку у 44 грн.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 13 березня. Долар злетів ще на 16 коп. Євро додало 2 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,16 (+19 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,95 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,96 (-1 коп.)
Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса прогнозує, що долар може пробити нову психологічну позначку до кінця цього року. Останні кілька днів з кількох причин спостерігається послаблення гривні щодо долара. Зокрема, через війну в Ірані.