Надя Дорофєєва розсекретила свою дієту і чому мусить її дотримуватися: "Їм п'ять разів на день"

Зміна харчування пов'язана зі здоров'ям артистки.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила свою дієту і зізналась, чому мусить її дотримуватися.

Так, виконавиця вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Артистці поставили чимало запитань на різні теми. Зокрема, прихильники артистки поцікавились й про її харчування.

Раніше в Наді Дорофєєвої був день, коли вона дозволяла собі їсти щось солоденьке. Тож, в артистки поцікавились, чи залишилась в неї ще ця традиція. На що виконавиця зізналась, що її харчування змінилось. Надя Дорофєєва мусить дотримуватися здорової дієти.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Як виявилося, пов'язано це зі здоров'ям артистки. Виконавиця говорить, що дієта спрямована на її відновлення, а також допомагає нормалізувати гормони.

"Друзі, саме почала свою нову здорову дієту. Вона направлена на моє відновлення в цілому та відновлення гормонів. Їм тепер п'ять разів на день", - поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна розсекретила свій раціон. Знаменитість чесно зізналась, які продукти не їсть.

