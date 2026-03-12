Надя Дорофєєва розсекретила свою дієту і чому мусить її дотримуватися: "Їм п'ять разів на день"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила свою дієту і зізналась, чому мусить її дотримуватися.

Так, виконавиця вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Артистці поставили чимало запитань на різні теми. Зокрема, прихильники артистки поцікавились й про її харчування.

Раніше в Наді Дорофєєвої був день, коли вона дозволяла собі їсти щось солоденьке. Тож, в артистки поцікавились, чи залишилась в неї ще ця традиція. На що виконавиця зізналась, що її харчування змінилось. Надя Дорофєєва мусить дотримуватися здорової дієти.

Як виявилося, пов'язано це зі здоров'ям артистки. Виконавиця говорить, що дієта спрямована на її відновлення, а також допомагає нормалізувати гормони.

"Друзі, саме почала свою нову здорову дієту. Вона направлена на моє відновлення в цілому та відновлення гормонів. Їм тепер п'ять разів на день", - поділилась артистка.

