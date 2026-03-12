Росія готує масований удар по Україні: Жданов назвав ймовірну дату і шокував цілями

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Моніторингові канали повідомляють, що російська армія може готувати новий масований ракетний удар по Україні. РФ проводить тренування, передислокацію стратегічної авіації та споряджає Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими цілями нових російських ударів можуть стати об’єкти водопостачання.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua пояснив, чи справді Росія готується до масованої атаки, коли вона може відбутися, які цілі обирає ворог, чи відмовилась РФ від ударів по енергетиці та чи може війна в Ірані вплинути на ситуацію.

Масовані удари по Україні: Росія давно не використовувала частину ракет

За словами Жданова, є інформація про активність стратегічної авіації РФ, тому підготовка до атаки цілком імовірна.

«Вони давно не використовували крилаті ракети і балістику повітряного базування. Ось така може бути компоновка цього удару. Так, дійсно, є відомості, що рух стратегічної авіації спостерігається. Цілком імовірно, що вони готові до удару», — вважає Олег Жданов.

Водночас він припускає, що крилаті ракети можуть застосувати у невеликій кількості — здебільшого для перевантаження української протиповітряної оборони.

«Крилаті ракети може і будуть, але я не думаю, що у великій кількості. Хіба що тільки для перевантаження нашої ППО і для того, щоб ми витрачали якомога більше ракет», — каже експерт.

Натомість більшою загрозою, за його словами, може стати комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

«А от балістика повітряного базування у комбінації з балістикою наземного базування — тут цілком ймовірно для нанесення шкоди інфраструктурі», — пояснив Олег Жданов.

Коли може відбутися масований удар

Жданов припускає, що російські військові можуть дотримуватися своєї звичної тактики і обрати для атаки вихідні, зокрема 14-15 березня.

«Зазвичай вони обирають ніч суботи або ніч неділі. Так зазвичай відбуваються обстріли. Хоча, ви ж знаєте, що Росія може і порушити власні напрацювання», — зазначив експерт.

За його словами, така тактика використовується Росією доволі часто.

«Я так розумію, що перед вихідними вони наносять комбінований масований ракетний удар по території нашої країни», — каже Олег Жданов.

Тому, на думку експерта, найбільш ймовірний час атаки — ніч на суботу або неділю.

Які літаки РФ можуть атакувати Україну

Основу можливого удару, на думку Жданова, може скласти стратегічна авіація Росії. Він вважає, що Росія навряд чи зможе підняти у повітря велику кількість літаків, однак навіть обмежена кількість може становити серйозну загрозу.

«У масштабах, я думаю, щонавряд чи Росія зможе 10 літаків підняти у повітря», — каже експерт.

За словами Жданова, до удару можуть залучити кілька типів літаків.

«Це може бути і Міг-31 — 4–5 літаків, і Ту-22М3 з ракетами Х-22, і Ту-95. З Ту-95 у них, я так розумію, вже проблема», — пояснив Олег Жданов.

Він додає, що російські стратегічні бомбардувальники мають технічні проблеми.

«Проблема у технічному стані і проблема в ремонті й обслуговуванні. А от решта літаків поки що, судячи з попередніх нальотів, вони можуть піднімати і можуть завдавати нам шкоди», — каже експерт.

Водночас, за його словами, окрім авіації росіяни можуть використати і наземні ракетні комплекси.

«Ну і трошки може бути „Іскандерів“, — зазначив Олег Жданов.

Війна Росії проти України: під ударом може опинитися водна інфраструктура

Окрему небезпеку, за словами експерта, становлять удари по об’єктах водопостачання або водовідведення.

«Можливо, зокрема і водопостачанню. Або водопостачання, або водовідведення», — каже експерт.

Війна в Україні: чи відмовилась Росія від ударів по енергетиці

Експерт наголошує, що Росія навряд чи відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Чи можемо ми говорити, що вони відмовилися по ударам по енергетичній інфраструктурі? Ні», — каже експерт.

За його словами, російські військові добре розуміють періоди пікового споживання електроенергії.

«Вони ж теж знають, коли йде зростання споживання електроенергії. Зима — бо холодно, всі гріються. І літо — бо спекотно, всі охолоджуються», — зазначив Олег Жданов.

Жданов звертає увагу, що під час спекотної погоди навантаження на енергосистему різко зростає через використання кондиціонерів.

«Росія це теж саме розуміє. Вони ніколи не відмовляться від того, щоб погасити, допустимо, або місто-мільйонник, типу Харків-Дніпро, або столицю — Київ», — каже експерт.

Як війна в Ірані може вплинути на обстріли України

На думку експерта, міжнародна ситуація також може вплинути на активність російських атак.

«Я думаю, що війна в Ірані вплине на обстріли України. Там в Ірані не так все добре, як хотів би Дональд Трамп», — вважає Олег Жданов.

Він також звернув увагу на активізацію переговорів у США.

«Якщо ви помітили, то він вже дав команду, і його перемовники Кушнер і Уіткофф вже на повному серйозі у масштабах делегації зустрічаються в США», — каже експерт.

На думку Жданова, США можуть посилити тиск для досягнення припинення вогню.

«Трамп може активувати тиск на нашу країну з метою підписання припинення вогню. Це не мир, ми це розуміємо, це буде просто заморозка конфлікту», — пояснив Олег Жданов.

Експерт припускає, що переговорний процес може активізуватися вже найближчим часом.

«Я думаю, що може активізуватися переговорний процес десь кінець березня — квітень місяць», — зазначив він.

Водночас, за словами Жданова, перед переговорами Росія традиційно намагається посилити тиск військовими методами.

«А ми ж знаємо, як тільки перемовини, то перед перемовинами Росія що робить? Комбінований масований удар», — каже експерт.

За його словами, російське керівництво вважає, що такі атаки можуть посилити їхню позицію на переговорах.

«Чомусь вони вважають, що це буде значно посилювати їхню перемовну позицію. Це пряма залежність. То буде активізація цих повітряних ударів по території країни«, — підсумував Олег Жданов.