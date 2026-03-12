До України повертається "зимова" стихія: синоптики попередили про снігопади та різке похолодання

До України повертаються сніг та похолодання / © pixabay.com

Реклама

Березнева погода в Україні відзначається аномальним теплом, проте синоптики вже попереджають про наближення похолодання. Окрім того у кількох регіонах небезпечні гідрологічні умови, зокрема діють попередження про підтоплення заплав та високу ймовірність сходження лавин у горах.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 13 березня в Україні очікується сонячна та тепла погода, яка формуватиметься під впливом антициклону.

Реклама

Температура повітря коливатиметься вдень від +12 до +17 градусів тепла. Прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжях морів — від +9 та +12 градусів тепла.

Водночас синоптикиня попереджає, що найближчими днями в Україні стане прохолодніше.

«Вже з 14-го березня стане свіжіше, вдень +10, +11 градусів. А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4+10 градусів. Тому в найближчій перспективі завтра — найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що друга декада березня принесе в Україну весняне тепло, яке подекуди сягатиме +19 градусів, хоча погода залишатиметься мінливою.

Реклама

Також він зазначає, що до середини місяця переважатиме ясна погода з нічними туманами, проте вже з 14 березня очікується незначне похолодання через повітряні маси з Азії. За словами метеоролога, після 16 березня можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, але цей період буде короткочасним.

Вже після 18 березня температура знову почне зростати. Загалом цей проміжок часу буде на 3–6 градусів теплішим за кліматичну норму при мінімальній кількості опадів.

За даними Українського гідрометцентру в Україні 13 березня атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску.

«У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів», — зауважують метеорологи.

Реклама

Синоптики прогнозують завтра по території України малохмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме південно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла, на Закарпатті — до +20 градусів вище нуля. В Карпатах та на узбережжі морів очікується до +13 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 13 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку

На 12–13 березня синоптики та гідрологи прогнозують низку небезпечних природних явищ у різних регіонах України. Через добігання води з Оскільського водосховища на річці Сіверський Донець, зокрема у створі поста Яремівка, очікується підйом рівня води на 0,3–0,6 метра. Це призведе до затоплення заплави та сільськогосподарських угідь, у зв’язку з чим оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Українців попереджають про можливі пдітоплення / © Укргідрометцентр

Водночас у гірських районах зберігається загроза сходження лавин. У зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, прогнозується значна сніголавинна небезпека, що відповідає третьому рівню ризику.

Реклама

У гірських районах зберігається загроза сходження лавин / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 13 березня буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +3 тепла до -2 градусів морозу, вдень — від +12 до +17 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у столиці 13 березня буде малохмарна погода. Істотних опадів не передбачається.

Стовпчики термометра показуватимуть від +4 градусів вночі до +16 градусів вдень.

Реклама

Погода у Києві 13 березня / © скриншот

Погода в Одесі

На 13 березня в Одеській області та самому місті синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. У нічні та ранкові години можливий туман, який погіршить видимість на автошляхах до 200–500 метрів. Вітер переважатиме східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +5 градусів тепла, а вдень прогріється до комфортних +14 градусів тепла, місцями стовпчики термометра показуватимуть до +17 градусів вище нуля. Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме до +3 градусів вище нуля, вдень очікується близько +11 градусів тепла.

Вздовж узбережжя погодні умови залишатимуться спокійними: море матиме легке хвилювання, а рівень води буде безпечним. Температура морської води становитиме близько +5 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 13 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, місцями очікується до -2 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла.

У Львові температурний режим буде контрастним:

вночі температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів тепла;

вдень повітря прогріється від +17 до +19 градусів тепла.

Також жителів регіону попереджають про погіршення видимості 500 — 1000 м, а водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Погода у Черкасах

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що коли середньодобова температура стабільно тримається вище +5 градусів тепла, у природу приходить справжня весна. Саме в цей час рослини «прокидаються»: у деревах починається рух соку, набухають бруньки, а озимина та трава йдуть у ріст. Для аграріїв це сигнал до початку польових робіт, підживлення посівів та висадки перших холодостійких культур.

Реклама

«За кліматом, середня дата такого переходу 27 березня, а найраніше — 11 березня він відмічався у 2014 році. Але, в окремі роки процес наростання тепла може стримуватися короткотривалими «хвилями холоду», — зазначає синоптик.

Водночас він прогнозує, що до кінця тижня завдяки антициклону на Черкащині утримається суха погода. Найтеплішим днем стане саме п’ятниця, 13 березня, коли стовпчики термометрів піднімуться до вражаючих +18 градусів тепла.

Також синоптик Віталій Постригань попереджає, що вихідними, 14–15 березня, погода на Черкащині дещо зміниться. Через вплив південного циклону вітер змінить напрямок на східний, а температура впаде на 2–4 градуси. Вночі очікується від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +14 градусів вище нуля.

За словами Постриганя, на початку наступного тижня хмар побільшає, пройдуть невеликі дощі, а денна температура знизиться до +10 градусів тепла. Надалі в регіоні переважатиме суха, але прохолодна погода.

Реклама

Погода у Харкові

На Харківщині 13 березня очікується малохмарна погода та без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень очікується від +13 до +18 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометра показуватимуть близько 0 градусів вночі, вдень — від +15 до +17 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 13 березня буде ясна погода. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Реклама

Температура по області коливатиметься:

вночі від -2 градусів морозу до +3 градусів вдень;

вдень повітря прогріється до +18 градусів тепла.

По місту Дніпро очікується:

вночі від 0 до +2 градусів тепла:

вдень від +14 до +16 градусів тепла.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.