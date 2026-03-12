П’ятниця, 13 березня: чому ця дата вважається наймістичнішою та чого від неї насправді очікувати

П’ятниця, 13 березня / © ТСН

Страх перед цією датою настільки поширений, що має власну назву — параскаведекатріафобія. Він виник через поєднання двох символів, які в європейській традиції вважалися несприятливими: числа 13 та п’ятниці.

У християнській традиції число 13 пов’язують з Таємною вечерею, коли за столом сиділи 13 людей, а одним із них був Юда, який зрадив Ісуса. П’ятниця ж вважається днем розп’яття Христа.

Ще одна подія, яка підсилила містичну репутацію цієї дати, сталася 13 жовтня 1307 року, коли у п’ятницю французький король наказав заарештувати лицарів ордену тамплієрів.

Чому дата 13 березня привертає ще більше уваги

Цього року п’ятниця, 13-те, припадає на 13 березня, що створює своєрідне «подвійне число». Через це дата викликає ще більше інтересу у людей, які цікавляться символами та містикою.

У багатьох традиціях число 13 необов’язково означає невдачу. Навпаки, його пов’язують із трансформацією, закінченням старого циклу та початком нового етапу.

Наприклад, у системі Таро 13-й аркан — Смерть — символізує не буквальний кінець, а глибокі зміни та перехід до нового життєвого етапу.

Чи справді цього дня стається більше нещасть

Попри численні легенди дослідження не доводять, що п’ятниця, 13-те, є більш небезпечною, ніж будь-який інший день. Психологи пояснюють страх ефектом очікування: люди схильні помічати негативні події саме тоді, коли вони збігаються з «фатальною» датою.

Через це будь-які дрібні неприємності у п’ятницю, 13-го, запам’ятовуються сильніше, ніж у звичайні дні.

Що радять робити у п’ятницю, 13-го

У різних культурах до цього дня ставляться по-різному. Дехто уникає важливих рішень, а хтось, навпаки, вважає, що це гарний момент для змін і завершення старих справ.

Тому замість страху психологи радять сприймати цей день як звичайний і не піддаватися забобонам.

Попри свою містичну репутацію п’ятниця, 13 березня — це передусім дата, оповита легендами, які передаються від покоління до покоління.

