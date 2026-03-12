ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

П’ятниця, 13 березня: чому ця дата вважається наймістичнішою та чого від неї насправді очікувати

2026 року п’ятниця, 13-те, припадає саме на 13 березня — поєднання, яке багато хто вважає особливо символічним. Деякі люди бояться цього дня і намагаються уникати важливих рішень, інші ж сприймають його як містичний час змін. ТСН.ua розповідає, звідки з’явився страх перед цією датою, що означає число 13 та чи варто насправді остерігатися п’ятниці, 13-го.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
П’ятниця, 13 березня

П’ятниця, 13 березня / © ТСН

Страх перед цією датою настільки поширений, що має власну назву — параскаведекатріафобія. Він виник через поєднання двох символів, які в європейській традиції вважалися несприятливими: числа 13 та п’ятниці.

У християнській традиції число 13 пов’язують з Таємною вечерею, коли за столом сиділи 13 людей, а одним із них був Юда, який зрадив Ісуса. П’ятниця ж вважається днем розп’яття Христа.

Ще одна подія, яка підсилила містичну репутацію цієї дати, сталася 13 жовтня 1307 року, коли у п’ятницю французький король наказав заарештувати лицарів ордену тамплієрів.

Чому дата 13 березня привертає ще більше уваги

Цього року п’ятниця, 13-те, припадає на 13 березня, що створює своєрідне «подвійне число». Через це дата викликає ще більше інтересу у людей, які цікавляться символами та містикою.

У багатьох традиціях число 13 необов’язково означає невдачу. Навпаки, його пов’язують із трансформацією, закінченням старого циклу та початком нового етапу.

Наприклад, у системі Таро 13-й аркан — Смерть — символізує не буквальний кінець, а глибокі зміни та перехід до нового життєвого етапу.

Чи справді цього дня стається більше нещасть

Попри численні легенди дослідження не доводять, що п’ятниця, 13-те, є більш небезпечною, ніж будь-який інший день. Психологи пояснюють страх ефектом очікування: люди схильні помічати негативні події саме тоді, коли вони збігаються з «фатальною» датою.

Через це будь-які дрібні неприємності у п’ятницю, 13-го, запам’ятовуються сильніше, ніж у звичайні дні.

Що радять робити у п’ятницю, 13-го

У різних культурах до цього дня ставляться по-різному. Дехто уникає важливих рішень, а хтось, навпаки, вважає, що це гарний момент для змін і завершення старих справ.

Тому замість страху психологи радять сприймати цей день як звичайний і не піддаватися забобонам.

Попри свою містичну репутацію п’ятниця, 13 березня — це передусім дата, оповита легендами, які передаються від покоління до покоління.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie