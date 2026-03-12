- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 13 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 13 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 13 березня:
Підгрупа 1.1: з 18:30 до 22:00
Підгрупа 1.2: з 18:30 до 22:00
Підгрупа 3.1: з 17:00 до 18:30
Підгрупа 4.2: з 17:00 до 18:30
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 13 березня:
1.1 — 19:30 — 22:30;
2.1 — 16:30 — 19:30;
3.2 — 16:30 — 19:30;
5.1 — 19:30 — 22:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 13 березня:
1.1: 18:00 — 22:30
2.1: 16:30 — 18:30
4.1: 16:30 — 18:30
5.2: 18:00 — 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 13 березня:
Група 1.1: 17:00 — 20:00
Група 1.2: 17:00 — 20:00
Група 3.1: 20:00 — 22:00
Група 3.2: 20:00 — 22:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 13 березня:
2.1: 19:00 — 21:00
2.2: 21:00 — 22:00
3.1: 17:00 — 19:00
4.1: 19:00 — 21:00
4.2: 17:00 — 19:00
5.2: 21:00 — 22:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 13 березня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 13 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 13 березня:
1.1: 17.00 — 19.00
1.2: 17.00 — 19.00
2.1: 19.00 — 22.00
2.2: 19.00 — 22.00
Нагадаємо, Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.