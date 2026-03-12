ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
168
2 хв

Відключення світла 13 березня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 13 березня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 13 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 13 березня

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 13 березня:

Підгрупа 1.1: з 18:30 до 22:00

Підгрупа 1.2: з 18:30 до 22:00

Підгрупа 3.1: з 17:00 до 18:30

Підгрупа 4.2: з 17:00 до 18:30

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 13 березня:

1.1 — 19:30 — 22:30;

2.1 — 16:30 — 19:30;

3.2 — 16:30 — 19:30;

5.1 — 19:30 — 22:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 13 березня:

1.1: 18:00 — 22:30

2.1: 16:30 — 18:30

4.1: 16:30 — 18:30

5.2: 18:00 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 13 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 13 березня:

Група 1.1: 17:00 — 20:00

Група 1.2: 17:00 — 20:00

Група 3.1: 20:00 — 22:00

Група 3.2: 20:00 — 22:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 13 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 13 березня:

2.1: 19:00 — 21:00

2.2: 21:00 — 22:00

3.1: 17:00 — 19:00

4.1: 19:00 — 21:00

4.2: 17:00 — 19:00

5.2: 21:00 — 22:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 13 березня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9 — 15 березня / © скриншот

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 13 березня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 13 березня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 13 березня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 13 березня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 13 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 13 березня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 13 березня:

1.1: 17.00 — 19.00

1.2: 17.00 — 19.00

2.1: 19.00 — 22.00

2.2: 19.00 — 22.00

Нагадаємо, Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.

Новина доповнюється
