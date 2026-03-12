Нова світова війна та напад на Росію: шокувальне пророцтво сестри Лусії, якій являлася Мати Божа

Війна / © Колаж ТСН

Сестра Лусія, яка була однією із трьох дітей, до яких у місті Фатіма з’являлася Мати Божа, за свого життя зробила кілька пророцтв. Серед іншого йдеться, що Китай раптово нападе на Росію.

Про це пише польське видання dziennik.pl.

Що відомо про сестру Лусію та її пророцтва

Сестра Лусія була однією з дітей, яким 1917 року у Фатімі з’явилася Мати Божа.

Під час явлення вона могла передати дітям інформацію про майбутні події. 1930 року Католицька церква визнала явлення справжнім.

Незабаром після цієї події двоє дітей померли. Лусія ж дожила до похилого віку, проте більшу частину життя провела в монастирі. Вона померла 2005-го в Коїмбрі, проживши 98 років.

Сестра Лусія записала свої одкровення — вони були названі трьома таємницями Фатіми. Перша і друга були оприлюднені за наказом єпископа Фатіми 1941 року.

Перша з них містила бачення пекла. Друга була інтерпретована як попередження про початок Другої світової війни. Однак саме третя протягом багатьох років викликала найбільші емоції.

Сестра Лусія записала її 1944 року. Через деякий час документ потрапив до Ватикану, до папи Івана XXIII, а наприкінці 1950-х був поміщений до ватиканських архівів.

Зміст цієї таємниці було розкрито лише за понтифікату папи Івана Павла II. Один із фрагментів описував священника, який гине від кулі. Багато людей пов’язали цей запис із замахом на папу Івана Павла II, який стався 13 травня 1981 року.

Пророцтво сестри Лусії про напад Китаю на РФ

Вважається, що одкровення, які сестра Лусія пережила у Фатімі, не були її єдиними видіннями. Вони з’являлися як до 1917 року, так і пізніше, зокрема 1921-го, 1925-го, 1926-го і 1929 року, а також під час її перебування в монастирі в Коїмбрі.

У багатьох з цих видінь з’являвся загальний заклик до молитви за мир, але є й детальніші пророцтва, що віщують вибух глобального конфлікту, який називають Третьою світовою війною.

«Для світу буде несподіванкою та шоком блискавичний напад Китаю на Росію. Інтенсивність боїв і жорстокість будуть жахливими. Китайці наслідуватимуть дії японців під час Другої світової війни: несподіванка, швидкість і терор. Перемоги Китаю налякають Сполучені Штати», — звучить одна з візій.

Що сестра Лусія говорила про Європу

Монахиня називає країни, які найбільше постраждають від передбачуваного конфлікту. Серед них, зокрема, Німеччина, Велика Британія та Франція. Щодо останньої з названих країн, то з’являється навіть бачення руйнування Парижа.

Пророцтва стосувалися не лише збройних конфліктів, а й катаклізмів, як-от землетруси та виверження вулканів.

Пророцтва сестри Лусії й донині викликають велику цікавість і захоплення. Варто пам’ятати, що це лише видіння, до яких навіть Папа Бенедикт XVI ставився з обережністю.