Новая мировая война и нападение на Россию: шокирующее пророчество сестры Лусии, которой являлась Матерь Божья

Сестра Лусия, которая была одной из трех детей, к которым в городе Фатима появлялась Матерь Божья, при жизни сделала несколько пророчеств. Среди прочего говорится, что Китай внезапно нападет на Россию.

Об этом пишет польское издание dziennik.pl

Что известно о сестре Лусии и ее пророчествах

Сестра Лусия была одной из детей, кому в 1917 году в Фатиме явилась Матерь Божья.

Во время откровения она могла передать детям информацию о будущих событиях. В 1930 году Католическая церковь признала откровение настоящим.

Вскоре после этого события двое детей умерли. Лусия же дожила до преклонного возраста, однако большую часть жизни провела в монастыре. Она умерла в 2005 году в Коимбре, прожив 98 лет.

Сестра Люсия записала свои откровения — они были названы тремя тайнами Фатимы. Первая и вторая были обнародованы по приказу епископа Фатимы в 1941 году.

Первая из них содержала видение ада. Вторая была интерпретирована как предупреждение о начале Второй мировой войны. Однако именно третья на протяжении многих лет вызывала наибольшие эмоции.

Сестра Люсия записала ее в 1944 г. Через некоторое время документ попал в Ватикан, к папе Иоанну XXIII, а в конце 1950-х годов был помещен в ватиканские архивы.

Содержание этой тайны было раскрыто только при понтификате папы Иоанна Павла II. Один из фрагментов описывал священника, который погибает от пули. Многие люди связали эту запись с покушением на папу Иоанна Павла II, которое произошло 13 мая 1981 года.

Пророчество сестры Лусии о нападении Китая на РФ

Считается, что откровения, которые сестра Люсия пережила в Фатиме, не были ее единственными видениями. Они появлялись как до 1917 года, так и позже — в частности в 1921, 1925, 1926 и 1929 годах, а также во время ее пребывания в монастыре в Коимбре.

Во многих из этих видений появлялся общий призыв к молитве за мир, но есть и более детальные пророчества, предвещающие взрыв глобального конфликта, который называют Третьей мировой войной.

«Для мира будет неожиданностью и шоком молниеносное нападение Китая на Россию. Интенсивность боев и жестокость будут ужасными. Китайцы будут подражать действиям японцев во время Второй мировой войны: неожиданность, скорость и террор. Победы Китая напугают Соединенные Штаты», — звучит одно из видений.

Что сестра Лусия говорила о Европе

Монахиня называет страны, которые больше всего пострадают от предполагаемого конфликта. Среди них, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Что касается последней из названных стран, то появляется даже видение разрушения Парижа.

Пророчества касались не только вооруженных конфликтов, но и катаклизмов, таких как землетрясения и извержения вулканов.

Пророчества сестры Люсии и по сей день вызывают большой интерес и восхищение. Стоит помнить, что это лишь видения, к которым даже Папа Бенедикт XVI относился с осторожностью.