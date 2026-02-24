Мир ждут новые катастрофы: мрачное пророчество от экстрасенса, предсказавшего Covid

Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер

Известный экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «Новым Нострадамусом«, обнародовал серию тревожных прогнозов. Он предупреждает о глобальных войнах, политических потрясениях в США и опасном приближении метеорита к Земле.

Об этом пишет Mirror.

Гамильтон-Паркер, который заявляет, что предсказал пандемию Covid-19 и смерть британской королевы, обнародовал новые тревожные прогнозы на будущее. Некоторые сторонники даже окрестили его «Новым Нострадамусом». Свои заявления провидец сделал на собственном YouTube-канале, где у него более 230 тыс. подписчиков.

Гамильтон-Паркер пользуется так называемыми «чтениями Нади» — древней индийской системой астрологии на пальмовых листьях, которая, по верованиям, позволяет получить сведения о прошлом, современности и будущем. Его видение событий в мире в целом пессимистическое: среди прогнозов — стихийные бедствия, войны и политическая нестабильность.

Третий президентский срок Трампа

В течение длительного времени идут разговоры о том, что президент США Дональд Трамп якобы может пытаться найти юридический способ остаться у власти на третий срок, что противоречит Конституции США.

По словам Паркера, «большая катастрофа», связанная с Тайванем, способна временно продлить президентство Трампа. Экстрасенс утверждает, что в пророчествах Нади упоминается масштабное бедствие во время следующих американских выборов, которое будет связано с новой войной.

Угроза метеорита

Провидец также говорит о возможной опасности из космоса. По его прогнозу, примерно в 2028 году метеорит может пройти между Землей и Луной на очень малом расстоянии. Это, по его мнению, способно вызвать пожары, землетрясения и цунами.

Кто станет следующим президентом США?

Паркер не назвал имени будущего главы Белого дома, но отметил, что им не станет нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время экстрасенс прогнозирует, что «трампизм» и дальше будет иметь значительное влияние, а семья Трампа и его союзники останутся заметными политическими фигурами.

Он также предполагает, что со временем появятся новые лидеры с «лучшими моральными качествами», для которых определяющими станут духовность и характер, а не деньги или власть.

«Сенсация» об НЛО в Европе

Паркер заявил, что мир может ожидать громкое открытие: якобы существуют физические доказательства объекта внеземного происхождения, который находится где-то в Европе. Он предполагает, что раскрытие этой информации может служить «дымовой завесой» для сокрытия других событий.

Возможная война в конце десятилетия

Другая экстрасенс, Винита Дубей Панде, которая выступала на канале Паркера, заявила, что ее чтения Нади указывают на риск войны в течение 2028 — 2029 годов. Это может вызвать дефицит продовольствия. По ее словам, конфликт может быть связан с религиозными противоречиями и затронуть Иран, Израиль и США.

Природные катастрофы в Азии

Панде также прогнозирует возможные стихийные бедствия в Азии — в частности цунами возле Тайваня и землетрясения или водные катастрофы в Японии в конце десятилетия.

К слову, ранее гипнотерапевт Николас Ауджула, известный прогнозами о пандемии, обнародовал видение на 2026 год. Он предсказывает миру политические потрясения и природные катастрофы. Среди его прогнозов на 2026-й — мощные землетрясения и извержения вулканов в Тихоокеанском регионе, Азии, Турции и Греции, а также появление загадочной болезни. В политике Ауджула видит успех Найджела Фаража и символическое «падение Трампа с самолета», что будет означать его упадок. Также экстрасенс ожидает контакта с инопланетянами, судебные иски о клевете в Голливуде, активное распространение ШИ-фильмов и очередной скандал вокруг принца Гарри.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.