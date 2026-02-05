Когда Украина и РФ подпишут мирный договор: экстрасенс назвала дату

Война в Украине / © ТСН.ua

Победительница Битвы экстрасенсов таролог Яна Пасынкова предсказала, что определенные «мирные договоры» могут быть подписаны не раньше августа.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что мирный процесс может значительно затянуться.

«Документ будут согласовывать много времени. Потому что человек, который должен поставить подпись, он не может по состоянию здоровья. Маленькие люди там подпись свою поставить не могут, потому что это незаконно. Но как-то в августе месяце как-то все вроде пришли в себя, все что-то встретились, подписались», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.