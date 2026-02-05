ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
447
Время на прочтение
1 мин

Когда Украина и РФ подпишут мирный договор: экстрасенс назвала дату

Таролог Яна Пасынкова предсказывает, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут затянуться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Победительница Битвы экстрасенсов таролог Яна Пасынкова предсказала, что определенные «мирные договоры» могут быть подписаны не раньше августа.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что мирный процесс может значительно затянуться.

«Документ будут согласовывать много времени. Потому что человек, который должен поставить подпись, он не может по состоянию здоровья. Маленькие люди там подпись свою поставить не могут, потому что это незаконно. Но как-то в августе месяце как-то все вроде пришли в себя, все что-то встретились, подписались», — сказала она.

Ранее Яна Пасынкова назвала город, после оккупации которого Россия хочет закончить войну.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
447
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie