- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Струнка і красива: Зендая у білій мінісукні з великою 3D-квіткою з’явилася на церемонії
29-річна акторка для свого виходу обрала вінтажне вбрання.
Зендея відвідала церемонію вручення нагород ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи акторка обрала ніжний жіночний аутфіт. На зірці була біла вінтажна мінісукня по фігурі, з асиметричним верхом, драпуванням і невеликим розрізом від бренду Cachè. Головним акцентом вбрання була велика біло-золотиста 3D-квітка із золотисто-срібним аплікаційним листям. Вона мала стрункий і гарний вигляд.
Образ Зендея доповнила білими гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У неї була коротка кучерява зачіска, макіяж із акцентом на очах, сережки-цвяшки у вухах і золоті браслети на руках.
Нагадаємо, Зендея на Тижні моди у Парижі постала у білосніжній сукню-сорочці зі спідницею-балоном.