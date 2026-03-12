ТСН у соціальних мережах

Струнка і красива: Зендая у білій мінісукні з великою 3D-квіткою з’явилася на церемонії

29-річна акторка для свого виходу обрала вінтажне вбрання.

Аліна Онопа
Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея відвідала церемонію вручення нагород ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи акторка обрала ніжний жіночний аутфіт. На зірці була біла вінтажна мінісукня по фігурі, з асиметричним верхом, драпуванням і невеликим розрізом від бренду Cachè. Головним акцентом вбрання була велика біло-золотиста 3D-квітка із золотисто-срібним аплікаційним листям. Вона мала стрункий і гарний вигляд.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Образ Зендея доповнила білими гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У неї була коротка кучерява зачіска, макіяж із акцентом на очах, сережки-цвяшки у вухах і золоті браслети на руках.

Нагадаємо, Зендея на Тижні моди у Парижі постала у білосніжній сукню-сорочці зі спідницею-балоном.

