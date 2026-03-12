Стройная и красивая: Зендая в белом мини-платье с большим 3D-цветком появилась на церемонии

Зендея / © Getty Images

Зендея посетила церемонию вручения наград ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Для своего появления актриса выбрала нежный женственный аутфит. На звезде было белое винтажное мини-платье по фигуре, с асимметричным верхом, драпировкой и небольшим разрезом от бренда Cachè. Главным акцентом наряда был большой бело-золотистый 3D-цвет с золотисто-серебряными аппликационными листьями. Она выглядела стройной и красивой.

Зендея / © Getty Images

Образ Зендея дополнила белыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. У нее была короткая кудрявая прическа, макияж с акцентом на глазах, серьги-гвоздики в ушах и золотые браслеты на руках.

Напомним, Зендея на Неделе моды в Париже предстала в белоснежном платье-рубашке с юбкой-баллоном.