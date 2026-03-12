- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 295
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые раскрыли, как одно животное живет более двух веков и почти не стареет
Ученые обнаружили «ген долголетия» у гренландских китов.
Гренландский кит, один из крупнейших млекопитающих планеты весом более 100 тонн, стал объектом пристального внимания ученых из-за своей феноменальной продолжительности жизни. Исследователи подтвердили, что эти животные способны жить более двухсот лет. Доказательством тому стал случай, когда в теле живого кита нашли наконечник гарпуна викторианской эпохи, изготовленный в конце XIX века.
Об этом пишет Daily Galaxy.
Биологический парадокс гигантского тела
С точки зрения биологии, столь долгая жизнь большого животного является загадкой. Организм кита состоит из триллионов клеток, и теоретически каждая из них имеет риск накопления мутаций, приводящих к раку.
Однако гигантские млекопитающие почти не страдают онкологическими заболеваниями. Это явление называют «парадоксом Пето». Несмотря на огромное количество клеток, огромные виды имеют очень эффективные системы защиты генетического материала.
Белок CIRBP: молекулярный щит от старения
Команда исследователей из Рочестерского университета во главе с Верой Горбуновой и Андреем Селуановым проанализировала геном гренландского кита. Ученые обнаружили сверхвысокую активность белка CIRBP (холодно-индуцированный РНК-связывающий белок).
У большинства млекопитающих, в частности, у людей, этот белок активируется только в ответ на сильный стресс. Однако у гренландских китов он работает постоянно и гораздо интенсивнее. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют о том, что CIRBP выполняет несколько критически важных функций:
Репарация ДНК: белок помогает клеткам мгновенно обнаруживать разрывы в цепях ДНК и восстанавливать их, предотвращая опасные мутации.
Контроль воспаления CIRBP регулирует воспалительные процессы в тканях, что позволяет избежать хронических возрастных болезней.
Стабилизация РНК: белок поддерживает цельность генетических инструкций, необходимых для нормального функционирования клеток на протяжении веков.
Подтверждение гипотезы на практике
Чтобы проверить действие этого механизма, учёные провели эксперимент на плодовых мушках (Drosophila melanogaster). Когда исследователи искусственно повысили активность аналога CIRBP у насекомых, их продолжительность жизни увеличилась. Модифицированные мушки продемонстрировали более высокую устойчивость к стрессам и значительно меньше генетических повреждений по сравнению с обычными особями.
Хотя исследования продолжаются, учёные надеются, что понимание механизмов долголетия китов поможет в будущем найти новые способы борьбы со старением и раком у людей.
Напомним, абсолютным рекордсменом по размеру пасти среди всех живых существ на планете стал гренландский кит (Balaena mysticetus).