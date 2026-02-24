Дожить до 100 лет реально: исследователи выяснили, что останавливает старение

День Рождения / © pexels.com

Сотнями лет люди искали способ остановить старение. Сегодня наука дает простой ответ на вопрос, сколько может прожить человек, опираясь на реальные данные, а не на мифы. Новое исследование доказывает: мы еще не достигли предела продолжительности жизни, но шанс стать долгожителем очень зависит от того, где именно вы живете.

Об этом пишет Т4.

Чтобы понять, имеет ли человеческая жизнь предел, ученые проверили данные о смертности за последние почти 30 лет. Они изучили информацию о 400 миллионах жителей Западной Европы. Главный вывод очень оптимистичен: человечество способно жить еще дольше, и биологического предела пока не видно.

К примеру, в Северной Италии, Швейцарии, части Испании и вблизи Парижа люди с каждым годом живут все дольше. Это доказывает, что в хороших условиях наш организм легко преодолевает привычные возрастные границы.

Почему место жительства так важно

Но не всё так идеально. Исследователи заметили, что сейчас продолжительность жизни зависит от географии. В одних местах люди бьют рекорды долголетия, а в других этот процесс остановился.

«Долголетие в Европе сегодня делится на две части: есть передовые регионы, где люди живут все дольше, и есть отстающие регионы, где это развитие остановилось или даже пошло на убыль», — объясняют авторы исследования.

В проблемные зоны ученые отнесли Восточную Германию, часть Бельгии и некоторые районы Великобритании. Там продолжительность жизни почти перестала расти.

Что мешает жить дольше

Ученые обнаружили причину, почему в некоторых регионах люди перестали жить дольше. Главная проблема — это высокая смертность среди людей в возрасте от 55 до 74 лет (особенно около 65 лет).

Этот возрастной период очень важен. Многих смертей в этом возрасте можно было бы избежать, если бы люди имели лучшие условия жизни и обращались к врачам для профилактики болезней.

Следовательно, человек действительно может жить гораздо дольше, чем сейчас. Наш организм имеет для этого все ресурсы. Но, чтобы использовать этот шанс, обществу нужно решить проблему неравенства, ведь сегодня экономика и место жительства решают, кто получит дополнительные годы жизни.

Напомним, новые исследования в области биогеронтологии и эпигенетики показали, что регулярное взаимодействие женщин с домашними собаками может замедлять биологическое старение. Ученые, анализируя данные эпигенетических часов — маркеров, определяющих настоящий клеточный возраст, — обнаружили, что владелицы собак имеют «младший» эпигенетический профиль по сравнению с теми, кто не имеет любимцев или держит других животных.

Эффект связывают с сочетанием физической активности, психологической поддержки, снижения стресса и гормонального баланса, которые влияют на замедление возрастных изменений.