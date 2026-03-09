Ученые назвали животное с самой большой пастью в мире: как выглядит этот гигант (видео)

Кит / © Pixabay

Абсолютным рекордсменом по размеру пасти среди всех живых существ на планете стал гренландский кит (Balaena mysticetus). Голова этого великана составляет треть всего тела. А его рот настолько огромен, что в нем могли бы поместиться два баскетболиста ростом с Майкла Джордана, поставленные друг на друга.

Гренландские киты — одни из самых тяжелых млекопитающих на Земле. При длине тела до 20 метров их вес может достигать 90 тонн. Именно пропорции делают этот вид уникальным: голова кита является самой большой среди всех китообразных, а пасть достигает 5 метров в длину и 2,5 метра в ширину.

Как работает этот гигантский «фильтр»

Во время охоты на крылья и мелкой рыбы кит способен раскрывать рот на высоту до 4 метров. Такой объем необходим животному для выживания. По оценкам ученых, гренландскому киту нужно съедать около 100 тонн еды каждый год.

Эффективно фильтровать такое количество пищи помогают уникальные усатые пластины. Они сделаны из кератина и свисают с верхней челюсти. Длина пластин гренландского кита рекордная — от 5 до 6 метров. Система работает как сито: испускает воду, но надежно удерживает пищу внутри.

Гренландские киты. / © Wikimedia Commons

Млекопитающий-долгожитель

Помимо огромной пасти этот вид содержит еще один впечатляющий титул. Гренландские киты — самые большие долгожители среди млекопитающих на планете. Считается, что они способны прожить более 200 лет.

Наука только начинает исследовать секреты их долголетия, а также другие биологические особенности, которые позволяют этим гигантам процветать в арктических водах.

