Силы обороны продвигаются на одном из участков фронта: детали от DeepState

ВСУ / © Associated Press

Украинские военные продолжают зачистку позиций российских сил на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их данным, Силы обороны действуют на участке от Тернового до Сладкого. Самые интенсивные бои продолжаются за село Березово.

На других участках украинские подразделения проводят поисково-ударные операции против пехоты противника и его техники, обеспечивающей подкрепление или логистику, в частности в тылу.

Силы Обороны продолжают производить зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. / © t.me/DeepStateUA

В то же время, военные отмечают большую концентрацию российской пехоты, которая не только пытается удерживать занятые позиции, но и предпринимает попытки продвижения вглубь территории.

По информации DeepState, в зачистке принимают участие подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. Бойцы отмечают эффективность их привлечения, что позволило улучшить координацию со штурмовыми подразделениями и сделать планирование операций более системным.

В то же время, на Гуляйпольском направлении ситуация остается сложной. По данным аналитиков, российские войска фактически оккупировали Гуляйполе, опрокидывают туда значительные силы пехоты и пытаются расширить контроль в глубине территории.

Активность противника также фиксируется в районах Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки, где российские подразделения продолжают попытки продвижения.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что впервые с момента украинского контрнаступления 2023 года Вооруженные силы Украины продемонстрировали положительную динамику на фронте. По оценкам экспертов, за последние две недели февраля украинские военные освободили больше территорий, чем потеряли.

Согласно подсчетам ISW, с начала 2026 года украинские силы отвоевали около 257 квадратных километров, из которых более 90 квадратных километров – во второй половине февраля.

Военный обозреватель Иван Тимочко также заявлял, что в течение последнего месяца в Запорожском направлении ВСУ смогли освободить больше территорий, чем оккупировал противник. По его словам, украинские силы остановили продвижение российских войск и отвергли их из части позиций.

Тимочко считает, что это может свидетельствовать о срыве стратегических планов российского командования. Одним из ключевых факторов он назвал то, что украинские подразделения нашли эффективные способы противодействия тактике утечки малых пехотных групп, которую активно используют российские войска.