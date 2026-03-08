Элитные войска РФ внезапно исчезли из Донбасса: в ISW рассказали, в чем причина

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российское командование столкнулось с кризисом, заставляющим его изменять стратегию непосредственно во время боевых действий. Из-за успешных и неожиданных контратак украинских Сил обороны на Запорожском и Днепропетровском направлениях, оккупанты срочно перебрасывают свои наиболее боеспособные подразделения с востока на юг Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным OSINT-аналитиков, в течение февраля и начале марта 2026 г. российское командование передислоцировало значительные силы 68-го армейского корпуса Восточного военного округа из районов Покровска и Доброполья (Донецкая область) на Гуляйпольское направление. В частности, речь идет о 39-й мотострелковой бригаде и 1472-м полке.

Специалисты также зафиксировали опрокидывание в отношении элитных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ (40-й бригады и элементов 55-й дивизии) из тактического района Доброполья в район Родов, к югу от Гуляйполя. Эксперты уверены, что такие реактивные действия врага — прямой ответ на украинские контратаки, которые начались в конце января.

Отдельное внимание аналитики обращают на маневры 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) РФ. Ее подразделения начали перебрасывать с Покровского направления на Ореховский еще в январе 2026 года.

В ISW отмечают, что первоначальным планом России, вероятно, было использование десантников для развития собственного наступления и захвата Орехова весной-летом. Однако неожиданная блокировка систем связи Starlink у россиян 1 февраля и мгновенные украинские контратаки полностью сорвали этот замысел. Теперь элитные подразделения ВДВ вынуждены не наступать, а отбивать атаки ВСУ.

Дилемма Кремля: битва за «крепостной пояс» под угрозой

Необходимость реагировать на активные действия ВСУ на юге создает для российского командования сложную дилемму. Переброска войск из Донбасса в Запорожскую область существенно ослабляет наступательный потенциал РФ на востоке.

Этот фактор может стать критическим для ожидаемого весенне-летнего наступления России на украинский крепостной пояс — линию городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По информации украинского командования, Кремль ставил задачу захватить эти высокоукрепленные города в начале лета 2026 года.

Однако после нескольких месяцев боев россияне не добились там значительных оперативных успехов, а темпы их продвижения существенно упали. Аналитики констатируют: захват Россией Покровска и Мирнограда не позволил ей высвободить достаточно сил для атаки на «крепостной пояс», как надеялись в Москве. Способность армии РФ вести одновременные массированные наступления на разных участках фронта в настоящее время оценивается как очень низкая.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска все чаще применяются для ударов по наземным целям в Украине ракеты из зенитных комплексов С-300 и С-400. Хотя эти системы предназначены для поражения воздушных целей, они иногда используются в режиме «земля-земля», что значительно снижает точность, но все же приводит к разрушениям.

Эксперты отмечают, что подобная тактика может свидетельствовать о проблемах России с запасами высокоточного оружия. В то же время оккупанты применяют и другие ракеты, в том числе противокорабельные «Циркон», которые также иногда используют для ударов по наземным объектам.

К слову, по данным военных обозревателей, одним из самых сложных участков фронта в Донецкой области остается район севернее и северо-восточнее Временного Яра — в частности линия Марково — Миньковка — Никифоровка.

Эксперты отмечают, что российские войска долго готовили атаки на этом направлении и накопили значительные резервы. Это позволяет им постепенно продвигаться, закрепляться на увлеченных позициях и создавать предпосылки для дальнейших наступательных действий.

Тем не менее, темпы продвижения противника остаются относительно невысокими, однако активность российских войск на этом участке может свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению.