Дата публикации
Категория
Украина
151
Российский дрон попал в поезд "Киев-Сумы": что известно о последствиях

Дрон РФ попал в поезд "Киев-Сумы", в котором находилось около 200 пассажиров.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Российский беспилотник утром 8 марта попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», следовавшего к конечной станции. В поезде находились около 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате удара поврежден тепловоз.

Об этом сообщает «Общественное».

Детали удара по Сумам 8 марта

Утром 8 марта беспилотник попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», направлявшегося к конечной станции.

По информации Сумской областной прокуратуры, в поезде находились около 200 пассажиров. Пока сведений о раненых нет.

В результате атаки был поврежден тепловоз.

Пассажиров доставили в Сумы другим локомотивом. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.

Напомним, 7 марта российские войска также атаковали Сумы. Беспилотки попали в офис и жилые дома.

151
