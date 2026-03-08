- Дата публикации
Российский дрон попал в поезд "Киев-Сумы": что известно о последствиях
Дрон РФ попал в поезд "Киев-Сумы", в котором находилось около 200 пассажиров.
Российский беспилотник утром 8 марта попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», следовавшего к конечной станции. В поезде находились около 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате удара поврежден тепловоз.
Об этом сообщает «Общественное».
Детали удара по Сумам 8 марта
Утром 8 марта беспилотник попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», направлявшегося к конечной станции.
По информации Сумской областной прокуратуры, в поезде находились около 200 пассажиров. Пока сведений о раненых нет.
В результате атаки был поврежден тепловоз.
Пассажиров доставили в Сумы другим локомотивом. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.
Напомним, 7 марта российские войска также атаковали Сумы. Беспилотки попали в офис и жилые дома.