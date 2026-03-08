Российский дрон попал в поезд "Киев-Сумы": что известно о последствиях

Столб дыма

Реклама

Российский беспилотник утром 8 марта попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», следовавшего к конечной станции. В поезде находились около 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате удара поврежден тепловоз.

Об этом сообщает «Общественное».

Детали удара по Сумам 8 марта

Утром 8 марта беспилотник попал в пассажирский поезд сообщением «Киев-Сумы», направлявшегося к конечной станции.

Реклама

По информации Сумской областной прокуратуры, в поезде находились около 200 пассажиров. Пока сведений о раненых нет.

В результате атаки был поврежден тепловоз.

Пассажиров доставили в Сумы другим локомотивом. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.

Напомним, 7 марта российские войска также атаковали Сумы. Беспилотки попали в офис и жилые дома.