Существуют ли параллельные миры: ученые удивили ответом

Параллельный мир / © fanstyle.ru

Идея бесчисленного количества параллельных миров в так называемой мультивселенной давно подпитывает сюжеты научно-фантастических фильмов. Однако сегодня эта концепция вышла за пределы голливудских сценариев — многие ведущие физики и астрономы воспринимают ее вполне серьезно. Хотя научное видение мультивселенной существенно отличается от кинематографического, и среди самих ученых до сих пор нет единого мнения по поводу его природы.

Об этом пишет BBC.

Вселенная, в которой мы существуем, кажется идеально настроенной для зарождения и поддержания жизни. Как объясняет профессор физики из Университета Святого Иосифа в США Пол Галперн, если бы гравитация была немного слабее, звезды и планеты просто не смогли бы сформироваться. С другой стороны, при значительно более сильной гравитации Вселенная была бы уничтожена еще на этапе своего зарождения.

В природе существует около двух десятков фундаментальных констант, и именно их точные значения разрешают законам физики работать так, как мы знаем.

Часть ученых объясняет такую филигранную точность существования мультивселенной. Согласно антропному принципу, если где-то существует бесконечное количество Вселенных с разными комбинациями этих констант, то мы закономерно оказались именно в том, как способен поддерживать разумную жизнь — иначе мы бы просто не задавали себе таких вопросов.

Квантовая механика и «много миров»

Первая научная идея мультивселенной вытекает из квантовой механики. В микромире свойства частиц не заранее определены: электрон не находится в конкретной точке, а имеет лишь вероятность оказаться там.

В 1957 году физик Хью Эверетт выдвинул гипотезу «Интерпретации многих миров». Он предположил, что квантовая частица разветвляется на все возможные реальности одновременно и каждая из них продолжает существовать в собственной Вселенной.

Однако профессор Галперн разочаровывает фанатов фантастики: расщепление реальностей происходит на микроскопическом уровне. «Двойники», возникающие в параллельных мирах, отличаются лишь положением одного электрона, что вряд ли послужило бы основой для увлекательного сюжета.

К тому же у этой теории есть критики. Философы отмечают, что гипотезу, которую невозможно проверить экспериментально, нельзя считать подлинной наукой. Другие ученые применяют «лезвие Оккама», утверждая, что привлечение бесконечного количества Вселенных для объяснения физических процессов лишь усложняет понимание мира, а не упрощает его.

Большой взрыв и вечное расширение

Другая популярная концепция опирается на процессы раннего космоса. Современные теории утверждают, что до возникновения материи Вселенная чрезвычайно быстро расширялась. Когда этот процесс остановился в нашем участке пространства, энергия превратилась в материю и свет — произошел Большой взрыв.

Однако гипотеза «вечного расширения» предполагает, что этот процесс мог не остановиться повсюду одновременно. За пределами нашего космического «пузыря» расширение продолжается, периодически образуя новые Вселенные с совершенно другими физическими законами. По словам астрофизика Джерайнта Льюиса из Университета Сиднея, большинство из этих миров будут мертвыми, но время от времени будут появляться и пригодны для жизни.

Приверженцы теории считают, что если две Вселенной сформировались близко друг к другу, они могли бы столкнуться. Космологи ищут «шрамы» таких событий в реликтовом излучении — космическом микроволновом фоне (КМФ), сохранившемся со времен ранней Вселенной.

Некоторые ученые указывают на аномальное «холодное пятно» в КМФ, предполагая, что это следует от гравитационного влияния соседней Вселенной. Однако статистика пока не дает стопроцентного подтверждения этим заявлениям.

В настоящее время теория мультивселенной остается набором сложных математических моделей. Однако, как отмечают физики, наука часто оперирует косвенными доказательствами, поэтому поиски ответов на самые тайны мироздания продолжаются.

Напомним, астрофизики представили новую гипотезу о завершении эволюции Вселенной. Согласно ей его финал может состояться не в виде внезапной катастрофы, а как очень длительный процесс постепенной потери массы космическими объектами.

Исследователи предполагают, что механизмы, подобные излучению Гокинга, могут действовать не только вблизи черной дыры, но и в таких объектах как белый карлик и нейтронная звезда. В таком случае сверхплотные тела со временем будут медленно терять массу из-за квантовых процессов.

По оценкам авторов модели, максимальная продолжительность существования Вселенной может составлять примерно 10^78 лет, после чего космические объекты постепенно исчезнут.