Зима длиной в десятилетие: удивительные факты о временах года на разных планетах Солнечной системы

Наклон оси вращения и эллиптическая орбита создают смену времен года не только на Земле, но и на большинстве планет Солнечной системы. Однако эти сезоны могут быть настолько специфическими и экстремальными, что привычные для нас понятия весны или зимы полностью теряют свой смысл.

Об этом пишет nauka.ua.

Экстремальные контрасты ближайших планет

На Меркурии отсутствует наклон оси, поэтому любая широта за год получает одинаковое количество солнечного света. Однако орбита планеты больше других в Солнечной системе вытянута, из-за чего летом дневная температура достигает 465 градусов Цельсия, а ночью падает до минус 184 градусов из-за отсутствия атмосферы, которая могла бы сохранять тепло.

Ситуация на Венере совсем другая, ведь ее ось имеет наклон лишь в три градуса, а орбита почти идеальным кругом. Плотная атмосфера из углекислого газа и облаков серной кислоты создает мощный парниковый эффект, из-за которого температура на поверхности постоянно составляет около 450 градусов Цельсия, чего вполне достаточно для плавления свинца.

Марсианские бури и газовые гиганты

Марс больше всего напоминает нашу Землю: у него наклон оси около 25 градусов и все четыре времени года, но через более эллиптическую орбиту год там длится целых 687 дней. Температура на Красной планете колеблется от 20 до минус 150 градусов по Цельсию, а приход весны часто означает начало пылевых бурь, некоторые из них превращаются в глобальные, что происходит в среднем раз в три марсианских года.

Газовый гигант Юпитер практически не имеет сезонных изменений из-за минимального наклона оси, однако его атмосфера постоянно перемешивается благодаря сильным ветрам и кратчайшему в Солнечной системе сутки, которое длится всего 10 часов. В то же время у Сатурна есть все четыре времени года, каждое из которых длится примерно семь лет, что влияет на погодные условия и даже меняет цвет шестиугольного вихря на северном полюсе с голубого на золотой.

Многолетние сезоны ледяных миров

Уран имеет уникальный наклон, из-за которого его северное полушарие переживает 21 год сплошной зимы и тьмы, а затем столько же лет непрерывного летнего освещения. Когда на планете наконец-то наступает весна или осень, которые продолжаются 42 года, там начинается привычная смена дня и ночи, сопровождающаяся мощными ураганами из-за резкого повышения температуры в регионах, десятилетиями не видевших света.

На Нептуне, самой отдаленной планете системы, смена сезонов происходит подобно Земле благодаря наклону оси в 28 градусов, но каждое время года там длится более 40 лет. Но последние исследования показали, что увеличение количества ярких облаков на этой планете зависит не от времен года, а от 11-летнего цикла солнечной активности, когда ультрафиолет запускает фотохимические реакции в верхних слоях атмосферы.

