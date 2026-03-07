- Дата публикации
"Укрэнерго" анонсировало отключение света 8 марта: где не будет электричества
В воскресенье, 8 марта, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак.
В воскресенье, 8 марта, в ряде регионов Украины будут применены ограничения электроснабжения. Отключения света начнутся утром и будут продолжаться до конца суток.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Когда не будет света и какие причины
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 08:00 до полуночи. Причиной такого шага энергетики называют последствия масштабных российских ракетно-дроновых атак на энергосистему нашей страны.
Ситуация в энергетической сети остается динамичной и может изменяться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» – призывает энергетическая компания.
В ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.