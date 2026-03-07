ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

"Укрэнерго" анонсировало отключение света 8 марта: где не будет электричества

В воскресенье, 8 марта, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в ряде регионов Украины будут применены ограничения электроснабжения. Отключения света начнутся утром и будут продолжаться до конца суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Когда не будет света и какие причины

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 08:00 до полуночи. Причиной такого шага энергетики называют последствия масштабных российских ракетно-дроновых атак на энергосистему нашей страны.

Ситуация в энергетической сети остается динамичной и может изменяться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» – призывает энергетическая компания.

В ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie