"Укрэнерго" анонсировало отключение света 8 марта: где не будет электричества

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в ряде регионов Украины будут применены ограничения электроснабжения. Отключения света начнутся утром и будут продолжаться до конца суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Когда не будет света и какие причины

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 08:00 до полуночи. Причиной такого шага энергетики называют последствия масштабных российских ракетно-дроновых атак на энергосистему нашей страны.

Ситуация в энергетической сети остается динамичной и может изменяться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» – призывает энергетическая компания.

В ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.