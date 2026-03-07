ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

"Укренерго" анонсувало відключення світла 8 березня: де не буде електрики

У неділю, 8 березня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 8 березня

У неділю, 8 березня, у низці регіонів України будуть застосовані обмеження електропостачання. Відключення світла розпочнуться зранку і триватимуть до кінця доби.

Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 8 березня і які причини

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть з 08:00 до опівночі. Причиною такого кроку енергетики називають наслідки масштабних російських ракетно-дронових атак на енергосистему нашої країни.

Ситуація в енергетичній мережі залишається динамічною і може змінюватися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликає енергетична компанія.

У ніч на 7 березня та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах, що призвело до відключень світла у споживачів в семи областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie