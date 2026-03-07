- Дата публікації
"Укренерго" анонсувало відключення світла 8 березня: де не буде електрики
У неділю, 8 березня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак.
У неділю, 8 березня, у низці регіонів України будуть застосовані обмеження електропостачання. Відключення світла розпочнуться зранку і триватимуть до кінця доби.
Про це повідомляє «Укренерго».
Коли не буде світла 8 березня і які причини
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть з 08:00 до опівночі. Причиною такого кроку енергетики називають наслідки масштабних російських ракетно-дронових атак на енергосистему нашої країни.
Ситуація в енергетичній мережі залишається динамічною і може змінюватися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликає енергетична компанія.
У ніч на 7 березня та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах, що призвело до відключень світла у споживачів в семи областях.