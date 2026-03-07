Відключення світла 8 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 8 березня

У низці регіонів України у неділю, 8 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 8 березня:

Група 1: 09:30-13:00, 19:30-22:30

Група 2: 20:00-23:00

Група 3: 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 4: Відключень немає

Група 5: 13:00-16:30

Група 6: Відключень немає

Група 7: 14:30-17:30

Група 8: 15:30-18:00

Група 9: 16:00-19:30

Група 10: 08:00-09:30, 16:30-20:00

Група 11: 17:30-21:00

Група 12: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 13: 09:30-13:00, 19:30-22:30

Група 14: 20:00-23:00

Група 15: 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 16: Відключень немає

Група 17: 13:00-16:30

Група 18: Відключень немає

Група 19: 14:30-17:30

Група 20: 15:30-18:00

Група 21: 16:00-19:30

Група 22: 08:00-09:30, 16:30-20:00

Група 23: 17:30-21:00

Група 24: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 25: 09:30-13:00, 19:30-22:30

Група 26: 20:00-23:00

Група 27: 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 28: Відключень немає

Група 29: 13:00-16:30

Група 30: Відключень немає

Група 31: 14:30-17:30

Група 32: 15:30-18:00

Група 33: 16:00-19:30

Група 34: 08:00-09:30, 16:30-20:00

Група 35: 17:30-21:00

Група 36: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 37: 00:00-03:00, 07:30-11:30, 19:30-22:30

Група 38: 00:00-04:00, 08:30-13:00, 20:00-23:00

Група 39: 00:00-05:00, 10:30-14:30, 21:00-24:00

Група 40: 00:00-05:30

Група 41: 00:30-06:00, 13:00-16:30

Група 42: 01:30-07:30

Група 43: 02:00-08:30, 14:30-17:30

Група 44: 03:00-09:00, 15:30-18:00

Група 45: 04:00-10:00, 16:00-19:30

Група 46: 00:00-00:30, 05:00-10:00, 16:30-20:00

Група 47: 00:00-01:30, 05:30-10:00, 17:30-21:00

Група 48: 00:00-02:00, 06:00-10:30, 18:00-22:00

Група 49: 09:30-13:00, 19:30-22:30

Група 50: 20:00-23:00

Група 51: 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 52: Відключень немає

Група 53: 13:00-16:30

Група 54: Відключень немає

Група 55: 14:30-17:30

Група 56: 15:30-18:00

Група 57: 16:00-19:30

Група 58: 08:00-09:30, 16:30-20:00

Група 59: 17:30-21:00

Група 60: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 8 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 8 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 8 березня:

1.1: 21:00 — 24:00

1.2: 14:30 — 17:00

2.1: 00:00 — 00:30, 16:30 — 21:30

2.2: 16:30 — 21:30

3.1: 14:30 — 17:00

3.2: 21:00 — 22:30

4.1: 16:30 — 21:30

5.1: 14:30 — 17:00

5.2: 21:00 — 22:30

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:30

6.2: 07:30 — 11:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 8 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 8 березня:

1.1 15:00-18:00

1.2 15:00-18:00

2.1 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 08:00-11:00; 18:00-21:30

4.2 08:00-11:00; 18:00-21:30

5.1 11:00-14:30

5.2 не вимикається

6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 березня:

Черга 1.1: 15-16, 22-24

Черга 1.2: 15-16

Черга 2.1: 15-16

Черга 2.2: 18-20

Черга 3.1: 10-11, 18-20

Черга 3.2: 10-11, 18-20

Черга 4.1: 16-18

Черга 4.2: 16-18

Черга 5.1: 16-18

Черга 5.2: 20-22

Черга 6.1: 08-10, 20-22

Черга 6.2: 08-10, 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 8 березня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 8 березня



Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 березня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 8 березня:

1.1: 18:00 — 20:00

2.1: 20:00 — 22:00

2.2: 16:00 — 18:00

3.1: 16:00 — 18:00

4.1: 20:00 — 22:00

5.1: 16:00 — 18:00

5.2: 20:00 — 22:00

6.1: 18:00 — 20:00

6.2: 18:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 березня

Де не відключатимуть світло

У неділю, 8 березня, відключень світла у Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах, що призвело до відключень світла у споживачів в семи областях.

