Відключення світла 8 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на неділю, 8 березня, для столиці та всіх регіонів України.
У низці регіонів України у неділю, 8 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 8 березня:
Група 1: 09:30-13:00, 19:30-22:30
Група 2: 20:00-23:00
Група 3: 11:00-14:30, 21:00-24:00
Група 4: Відключень немає
Група 5: 13:00-16:30
Група 6: Відключень немає
Група 7: 14:30-17:30
Група 8: 15:30-18:00
Група 9: 16:00-19:30
Група 10: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 11: 17:30-21:00
Група 12: 08:00-11:00, 18:00-22:00
Група 13: 09:30-13:00, 19:30-22:30
Група 14: 20:00-23:00
Група 15: 11:00-14:30, 21:00-24:00
Група 16: Відключень немає
Група 17: 13:00-16:30
Група 18: Відключень немає
Група 19: 14:30-17:30
Група 20: 15:30-18:00
Група 21: 16:00-19:30
Група 22: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 23: 17:30-21:00
Група 24: 08:00-11:00, 18:00-22:00
Група 25: 09:30-13:00, 19:30-22:30
Група 26: 20:00-23:00
Група 27: 11:00-14:30, 21:00-24:00
Група 28: Відключень немає
Група 29: 13:00-16:30
Група 30: Відключень немає
Група 31: 14:30-17:30
Група 32: 15:30-18:00
Група 33: 16:00-19:30
Група 34: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 35: 17:30-21:00
Група 36: 08:00-11:00, 18:00-22:00
Група 37: 00:00-03:00, 07:30-11:30, 19:30-22:30
Група 38: 00:00-04:00, 08:30-13:00, 20:00-23:00
Група 39: 00:00-05:00, 10:30-14:30, 21:00-24:00
Група 40: 00:00-05:30
Група 41: 00:30-06:00, 13:00-16:30
Група 42: 01:30-07:30
Група 43: 02:00-08:30, 14:30-17:30
Група 44: 03:00-09:00, 15:30-18:00
Група 45: 04:00-10:00, 16:00-19:30
Група 46: 00:00-00:30, 05:00-10:00, 16:30-20:00
Група 47: 00:00-01:30, 05:30-10:00, 17:30-21:00
Група 48: 00:00-02:00, 06:00-10:30, 18:00-22:00
Група 49: 09:30-13:00, 19:30-22:30
Група 50: 20:00-23:00
Група 51: 11:00-14:30, 21:00-24:00
Група 52: Відключень немає
Група 53: 13:00-16:30
Група 54: Відключень немає
Група 55: 14:30-17:30
Група 56: 15:30-18:00
Група 57: 16:00-19:30
Група 58: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 59: 17:30-21:00
Група 60: 08:00-11:00, 18:00-22:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 8 березня:
1.1: 21:00 — 24:00
1.2: 14:30 — 17:00
2.1: 00:00 — 00:30, 16:30 — 21:30
2.2: 16:30 — 21:30
3.1: 14:30 — 17:00
3.2: 21:00 — 22:30
4.1: 16:30 — 21:30
5.1: 14:30 — 17:00
5.2: 21:00 — 22:30
6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:30
6.2: 07:30 — 11:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 8 березня:
1.1 15:00-18:00
1.2 15:00-18:00
2.1 15:00-18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30
3.2 18:00-21:30
4.1 08:00-11:00; 18:00-21:30
4.2 08:00-11:00; 18:00-21:30
5.1 11:00-14:30
5.2 не вимикається
6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 березня:
Черга 1.1: 15-16, 22-24
Черга 1.2: 15-16
Черга 2.1: 15-16
Черга 2.2: 18-20
Черга 3.1: 10-11, 18-20
Черга 3.2: 10-11, 18-20
Черга 4.1: 16-18
Черга 4.2: 16-18
Черга 5.1: 16-18
Черга 5.2: 20-22
Черга 6.1: 08-10, 20-22
Черга 6.2: 08-10, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 8 березня:
1.1: 18:00 — 20:00
2.1: 20:00 — 22:00
2.2: 16:00 — 18:00
3.1: 16:00 — 18:00
4.1: 20:00 — 22:00
5.1: 16:00 — 18:00
5.2: 20:00 — 22:00
6.1: 18:00 — 20:00
6.2: 18:00 — 20:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Де не відключатимуть світло
У неділю, 8 березня, відключень світла у Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, у ніч на 7 березня та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах, що призвело до відключень світла у споживачів в семи областях.