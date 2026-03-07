- Дата публикации
- Украина
- 287
- 2 мин
Отключение света 8 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на воскресенье, 8 марта, для столицы и всех регионов Украины.
В ряде регионов Украины в воскресенье, 8 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 8 марта: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 8 марта:
1.1: 21:00 - 24:00
1.2: 14:30 - 17:00
2.1: 16:30 - 21:30
2.2: 16:30 - 21:30
3.1: 14:30 - 17:00
3.2: 21:00 - 22:30
4.1: 16:30 - 21:30
5.1: 14:30 - 17:00
5.2: 21:00 - 22:30
6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:30
6.2: 07:30 - 11:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 8 марта:
1.1 15:00–18:00
1.2 15:00–18:00
2.1 15:00-18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 08:00–11:00; 18:00–21:30
3.2 18:00-21:30
4.1 08:00–11:00; 18:00–21:30
4.2 08:00–11:00; 18:00–21:30
5.1 11:00-14:30
5.2 не выключается
6.1 11:00–14:30; 22:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 8 марта: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 8 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 8 марта: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 8 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Где не будут отключать свет
В воскресенье, 8 марта, отключения света в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, в ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.