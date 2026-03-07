Отключение света 8 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 марта

В ряде регионов Украины в воскресенье, 8 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 8 марта: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 8 марта:

1.1: 21:00 - 24:00

1.2: 14:30 - 17:00

2.1: 16:30 - 21:30

2.2: 16:30 - 21:30

3.1: 14:30 - 17:00

3.2: 21:00 - 22:30

4.1: 16:30 - 21:30

5.1: 14:30 - 17:00

5.2: 21:00 - 22:30

6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:30

6.2: 07:30 - 11:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 8 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 8 марта:

1.1 15:00–18:00

1.2 15:00–18:00

2.1 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 08:00–11:00; 18:00–21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 08:00–11:00; 18:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 18:00–21:30

5.1 11:00-14:30

5.2 не выключается

6.1 11:00–14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 8 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 8 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В воскресенье, 8 марта, отключения света в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, в ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.

