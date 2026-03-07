ТСН в социальных сетях

Украина

Отключение света 8 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на воскресенье, 8 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 марта

В ряде регионов Украины в воскресенье, 8 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 8 марта: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 8 марта / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 8 марта:

1.1: 21:00 - 24:00

1.2: 14:30 - 17:00

2.1: 16:30 - 21:30

2.2: 16:30 - 21:30

3.1: 14:30 - 17:00

3.2: 21:00 - 22:30

4.1: 16:30 - 21:30

5.1: 14:30 - 17:00

5.2: 21:00 - 22:30

6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:30

6.2: 07:30 - 11:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 8 марта

График отключения света на Полтавщине 8 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 8 марта:

1.1 15:00–18:00

1.2 15:00–18:00

2.1 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 08:00–11:00; 18:00–21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 08:00–11:00; 18:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 18:00–21:30

5.1 11:00-14:30

5.2 не выключается

6.1 11:00–14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 8 марта

График отключения света на Сумщине 8 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 8 марта: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 8 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В воскресенье, 8 марта, отключения света в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, в ночь на 7 марта и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, что привело к отключениям света у потребителей в семи областях.

Новость дополняется
