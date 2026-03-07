- Дата публикации
В Украине отменили ряд поездов: график движения 8 марта
Изменения в движении поездов произошли из-за влияния боевых действий.
«Укрзалізниця» сообщает об изменениях в графике движения пригородных поездов в Днепропетровской области на 8 марта. Корректировка связана с последствиями боевых действий в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.
Отмененные рейсы
В воскресенье, 8 марта, движение следующих поездов будет полностью приостановлено:
№6412 Кривой Рог — Радушная;
№6413 Радушная — Кривой Рог;
№6471 Радушная — Кривой Рог;
№6472 Кривой Рог — Радушная;
№6474 Кривой Рог-Главный — Никополь;
№6473 Радушная — Кривой Рог-Главный.
Изменения в маршрутах
Некоторые поезда будут курсировать по сокращенному маршруту:
№6475 Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Радушная — Тимково);
№6476 Тимково — Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).
Совет: Заранее планируйте свой маршрут и следите за обновлением на официальных информационных ресурсах «Укрзалізниці» или на станциях.
Напомним, в ночь на 7 марта во время российской массированной атаки на Украину была повреждена железнодорожная инфраструктура.