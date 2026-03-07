ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

В Украине отменили ряд поездов: график движения 8 марта

Изменения в движении поездов произошли из-за влияния боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал / © Associated Press

«Укрзалізниця» сообщает об изменениях в графике движения пригородных поездов в Днепропетровской области на 8 марта. Корректировка связана с последствиями боевых действий в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.

Отмененные рейсы

В воскресенье, 8 марта, движение следующих поездов будет полностью приостановлено:

  • №6412 Кривой Рог — Радушная;

  • №6413 Радушная — Кривой Рог;

  • №6471 Радушная — Кривой Рог;

  • №6472 Кривой Рог — Радушная;

  • №6474 Кривой Рог-Главный — Никополь;

  • №6473 Радушная — Кривой Рог-Главный.

Изменения в маршрутах

Некоторые поезда будут курсировать по сокращенному маршруту:

  • №6475 Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Радушная — Тимково);

  • №6476 Тимково — Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).

Совет: Заранее планируйте свой маршрут и следите за обновлением на официальных информационных ресурсах «Укрзалізниці» или на станциях.

Напомним, в ночь на 7 марта во время российской массированной атаки на Украину была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Дата публикации
Количество просмотров
241
