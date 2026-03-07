- Дата публікації
В Україні скасували низку потягів: графіку руху 8 березня
Зміни в русі поїздів сталися через вплив бойових дій.
«Укрзалізниця» повідомляє про зміни у графіку руху приміських поїздів у Дніпропетровській області на 8 березня. Коригування пов’язані з наслідками бойових дій у регіоні.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
Скасовані рейси
У неділю, 8 березня, рух наступних поїздів буде повністю припинено:
№6412 Кривий Ріг — Радушна;
№6413 Радушна — Кривий Ріг;
№6471 Радушна — Кривий Ріг;
№6472 Кривий Ріг — Радушна;
№6474 Кривий Ріг-Головний — Нікополь;
№6473 Радушна — Кривий Ріг-Головний.
Зміни у маршрутах
Деякі поїзди курсуватимуть за скороченим маршрутом:
№6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна — Тимкове);
№6476 Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).
Порада: Будь ласка, плануйте свій маршрут заздалегідь та слідкуйте за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах «Укрзалізниці» або на станціях.
Нагадаємо, у ніч проти 7 березня під час російської масованої атаки на Україну було пошкоджено залізничну інфраструктуру.