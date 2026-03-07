В Україні скасували низку потягів: графіку руху 8 березня

Залізничний вокзал / © Associated Press

«Укрзалізниця» повідомляє про зміни у графіку руху приміських поїздів у Дніпропетровській області на 8 березня. Коригування пов’язані з наслідками бойових дій у регіоні.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Скасовані рейси

У неділю, 8 березня, рух наступних поїздів буде повністю припинено:

№6412 Кривий Ріг — Радушна;

№6413 Радушна — Кривий Ріг;

№6471 Радушна — Кривий Ріг;

№6472 Кривий Ріг — Радушна;

№6474 Кривий Ріг-Головний — Нікополь;

№6473 Радушна — Кривий Ріг-Головний.

Зміни у маршрутах

Деякі поїзди курсуватимуть за скороченим маршрутом:

№6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна — Тимкове);

№6476 Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).

Порада: Будь ласка, плануйте свій маршрут заздалегідь та слідкуйте за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах «Укрзалізниці» або на станціях.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня під час російської масованої атаки на Україну було пошкоджено залізничну інфраструктуру.