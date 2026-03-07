ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

В Україні скасували низку потягів: графіку руху 8 березня

Зміни в русі поїздів сталися через вплив бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Залізничний вокзал

Залізничний вокзал / © Associated Press

«Укрзалізниця» повідомляє про зміни у графіку руху приміських поїздів у Дніпропетровській області на 8 березня. Коригування пов’язані з наслідками бойових дій у регіоні.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Скасовані рейси

У неділю, 8 березня, рух наступних поїздів буде повністю припинено:

  • №6412 Кривий Ріг — Радушна;

  • №6413 Радушна — Кривий Ріг;

  • №6471 Радушна — Кривий Ріг;

  • №6472 Кривий Ріг — Радушна;

  • №6474 Кривий Ріг-Головний — Нікополь;

  • №6473 Радушна — Кривий Ріг-Головний.

Зміни у маршрутах

Деякі поїзди курсуватимуть за скороченим маршрутом:

  • №6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна — Тимкове);

  • №6476 Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).

Порада: Будь ласка, плануйте свій маршрут заздалегідь та слідкуйте за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах «Укрзалізниці» або на станціях.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня під час російської масованої атаки на Україну було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie