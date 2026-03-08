ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

День ангела 8 березня: кого та як вітати з іменинами

8 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 8 березня, день ангела

Який сьогодні, 8 березня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 березня

8 березня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Івана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений, з однолітками не лається. В дорослому віці стає неквапливим, але старанним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві незворушний, дещо холоднокровний, не вникає в конфлікти. В дорослому віці стає допитливим, веселим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві добродушний, безстрашний, але може бути й запальним. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня стоїть за твоїми плечима, відводить негаразди й підказує правильні рішення. Бажаю світла в серці, спокою в душі та гармонії в кожному дні. Нехай у твоєму житті панують любов, радість і добробут.

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усього лихого, додає сили в моменти випробувань і надихає на нові звершення. Бажаю здоров’я, тепла, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка супроводжує тебе у кожному кроці, дарує впевненість і внутрішній спокій. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні зустрічі, радісні новини та щасливі миті.

***

З Днем ангела! Нехай твій святий заступник завжди веде тебе дорогою світла, захищає від тривог і допомагає зберігати віру в серці. Бажаю натхнення, мудрості та сил для здійснення всіх задумів.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде надійним щитом і підтримкою, дарує відчуття захищеності й наповнює життя благословенням. Нехай кожен день приносить радість, любов і нові можливості.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie