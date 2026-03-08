- Дата публікації
День ангела 8 березня: кого та як вітати з іменинами
8 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 березня
8 березня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Івана.
Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений, з однолітками не лається. В дорослому віці стає неквапливим, але старанним.
Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві незворушний, дещо холоднокровний, не вникає в конфлікти. В дорослому віці стає допитливим, веселим.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві добродушний, безстрашний, але може бути й запальним. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня стоїть за твоїми плечима, відводить негаразди й підказує правильні рішення. Бажаю світла в серці, спокою в душі та гармонії в кожному дні. Нехай у твоєму житті панують любов, радість і добробут.
***
З Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усього лихого, додає сили в моменти випробувань і надихає на нові звершення. Бажаю здоров’я, тепла, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка супроводжує тебе у кожному кроці, дарує впевненість і внутрішній спокій. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні зустрічі, радісні новини та щасливі миті.
***
З Днем ангела! Нехай твій святий заступник завжди веде тебе дорогою світла, захищає від тривог і допомагає зберігати віру в серці. Бажаю натхнення, мудрості та сил для здійснення всіх задумів.
***
Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде надійним щитом і підтримкою, дарує відчуття захищеності й наповнює життя благословенням. Нехай кожен день приносить радість, любов і нові можливості.