Яке свято 8 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

8 березня 2026 року — неділя. 1473-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

8 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського / © unsplash.com

Завтра, 8 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського. Він був єпископом Нікомидії у Візантійській імперії наприкінці VIII — на початку IX століття. Він уславився як ревний захисник шанування святих ікон у період іконоборчих переслідувань. За вірність православному вченню зазнав гонінь від імператорської влади: його було позбавлено кафедри та відправлено на заслання. Попри страждання, святитель залишився непохитним у сповіданні віри, за що Церква вшановує його як ісповідника.

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок) / © pexels.com

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок). Його витоки пов’язані з рухом за рівні трудові права, гідну оплату праці та виборче право для жінок на початку ХХ століття. Ідею заснування свята 1910 року запропонувала німецька активістка Клара Цеткін під час Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені. Уже від 1911 року жіночий день почали відзначати в кількох європейських країнах, а згодом дата закріпилася саме за 8 березня.

Реклама

1975 року, який було проголошено Роком жінки, свято офіційно підтримала Організація Об’єднаних Націй, підкресливши його глобальне значення. Символами свята стали фіолетовий колір (справедливість і гідність), зелений (надія) та білий (чистота намірів).

8 березня Міжнародний день жінок пивоварів / © pexels.com

Також 8 березня Міжнародний день жінок пивоварів. Свято покликане нагадати: пивоваріння історично було жіночою справою. У стародавній Месопотамії пиво варили саме жінки, а богиня Нінкасі вважалася покровителькою пивоваріння. У середньовічній Європі «brewsters» — жінки-пивоварки — готували напій для родин і на продаж. Лише з розвитком промислового виробництва галузь поступово стала переважно чоловічою.

8 березня День «Будь поганим» / © unsplash.com

А ще 8 березня День «Будь поганим». Це неофіційне, жартівливе свято, яке закликає дозволити собі трохи порушити правила — звісно, без шкоди для себе та інших. Ідея проста: іноді надмірна правильність, контроль і прагнення відповідати очікуванням виснажують. Йдеться не про справжню погану поведінку, а радше про легкий бунт проти щоденного перфекціонізму. Такий символічний «вихід із рамок» допомагає перезавантажитися, знизити рівень стресу й повернути собі відчуття внутрішньої свободи.