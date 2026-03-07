США збільшують виробництво озброєння: Трамп розкрив деталі плану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із керівниками провідних американських оборонних компаній, за підсумками якої було оголошено про плани вчетверо збільшити випуск озброєння «вишуканого класу» (Exquisite Class).

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Lockheed Martin.

Деталі домовленостей та залучені компанії

За словами президента, метою нарощування потужностей є максимально швидке досягнення «найвищих показників кількості» виробленої зброї. У перемовинах взяли участь генеральні директори таких гігантів, як BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon.

Дональд Трамп наголосив, що процес розширення промислової бази стартував завчасно:

«Розширення розпочалося за три місяці до зустрічі, і робота заводів та виробництво багатьох видів цієї зброї вже тривають», — заявив він.

Використання боєприпасів та нові замовлення

Президент також прокоментував поточний стан запасів озброєння та їхнє застосування в операціях за кордоном.

«Ми маємо фактично необмежений запас боєприпасів середнього та вище середнього класу, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані, і нещодавно використовували у Венесуелі. Попри це, ми також збільшили замовлення і на цих рівнях», — підкреслив Трамп.

Допис Дональд Трампа. / © Скріншот

Розбудова промислової мережі

Зустріч завершилася домовленістю про проведення наступного раунду переговорів через два місяці. За інформацією президента, у різних штатах країни вже розпочався процес подання заявок на розміщення нових заводів для виконання цих оборонних замовлень.

Раніше корпорація Lockheed Martin підтвердила початок роботи над збільшенням випуску критично важливих боєприпасів, зазначивши, що цей процес координується міністром оборони Пітом Гегсетом та заступником міністра Файнбергом.

Допис у мережі Х / © Скріншот

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив Кубу «наступним завданням» після Ірану та анонсував нову угоду.

Окрім цього, Трамп приватно обговорює розгортання наземних військ в Ірані для стратегічних цілей.