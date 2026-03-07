ТСН у соціальних мережах

Ціни на бензин і дизель 7 березня: яка вартість на АЗС

Автор публікації
Олена Капнік
АЗС.

АЗС. / © pixabay.com

У суботу, 7 березня, на українських АЗС вартість дизельного палива і бензину трохи припинила зростання - після стрімкого і значного здорожчання.

Яка вартість станом на 7 березня на столичних автозаправних станціях, повідомили Новини.LIVE.

Сьогодні ціни на паливо залишилися майже без змін - порівняно з вечором попереднього дня. На автозаправних станціях Києва наразі немає значних черг.

Ціни на пальне у Києві 6 березня:

  • бензин А-95: 69,00 - 71,00 грн;

  • бензин А-92: 65,00 - 67,00 грн;

  • бензин А-100 – від 79,90 грн;

  • дизпаливо: 70,00 - 75,00 грн;

  • ГАЗ: 40,00 -42,00 грн.

Вартість палива на АЗС Києва станом на 7 березня. / © Главком

Вартість палива на АЗС Києва станом на 7 березня. / © Главком

Зростання цін на бензин

На початку березня вартість бензину і дизелю побила рекорди. Лише упродовж кількох днів ціни зросли на кілька гривень. Експерт з паливного ринку Дмитро Льоушкін каже, що нинішні темпи зростання — максимальні, бо навіть за часів паливної кризи «такого зростання цін не було».

Після цього Антимонопольний комітет розпочав перевірку АЗС, адже дефіциту палива в країні не було. Автозаправкам поставили жорсткий дедлайн - упродовж трьох днів вони мають пояснити причини різкого підвищення цін на пальне.

Напередодні очільниця Кабміну Юлія Свириденко повідомила, що уряд стабілізує ціни на ринку. Так, державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а контроль за цінами на АЗС посилять.

