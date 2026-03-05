ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
83
2 хв

Ціни на АЗС зростають: як здорожчання пального зриває евакуацію поранених з передової

Зростання цін на пальне б’є по евакуації поранених та волонтерській логістиці, каже нардеп Цимбалюк.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Бензин

Різке підвищення вартості пального в Україні вже призвело до погіршення воєнної логістики. Зокрема евакуації поранених із поля бою, а також спровокувало подорожчання продуктів харчування.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі «Вечір.LIVE».

Вплив на фронт та волонтерську допомогу

За словами депутата, найбільше від зростання цінників у великих мережах АЗС страждають ті, хто забезпечує життєдіяльність фронту поза прямим постачанням Міноборони. Це стосується волонтерських організацій та військових підрозділів, які змушені самостійно докуповувати паливо для переміщення.

«Купують паливо і волонтери, і військові, які пересуваються, і не завжди мають достатньо пального, виділеного міністерством оборони. Логістика вже постраждала тих, хто евакуює поранених з поля бою. Це сьогодні дуже серйозний сигнал», — наголосив Михайло Цимбалюк.

Наслідки для цивільних споживачів

Депутат підкреслив, що здорожчання бензину та дизеля неминуче призведе до інфляції. Оскільки витрати на транспортування будуть закладені у вартість практично всіх товарів і послуг.

«Підвищення ціни відіб’ється на споживачу і не тільки на власників транспортних засобів, тому що собівартість буде закладена все від випічки і доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами», — зазначив нардеп.

Цимбалюк вважає підозрілим одночасне зростання цін у великих мережах і закликає АМКУ задіяти спеціальний підрозділ, що відповідає за паливно-енергетичний комплекс. Він переконаний, що в умовах війни питання ціноутворення на пальне є питанням національної безпеки.

«Антимонопольний комітет мав би негайно відреагувати. У них є спеціальний підрозділ, який відповідає за конкретні напрямки діяльності, в тому числі на паливоенергетичному комплексі. Якщо вважати, що це під час війни, то вибачте мені, там вже треба діяти негайно навіть на засіданні Ради національної безпеки і оборони», — підсумував політик.

Ціни на пальне — що відомо

Через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні за останні дві доби вартість бензину також раптово злетіла.

Тим часом голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

Проте експерти вважають, що в Україні на АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.

У свою чергу Антимонопольний комітет розпочав перевірку АЗС.

Економіст попередив, за яких умов ціни на заправках злетять на 10 грн за літр.

