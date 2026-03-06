Угорщина взяла заручників і викрала гроші — Сибіга про затримання семи українців у Будапешті

Андрій Сибіга / © Getty Images

У Будапешті угорська влада затримала сімох громадян України — співробітників державного “Ощадбанку”, які здійснювали перевезення коштів між банками Австрії та України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у повідомленні у мережі Х.

За його словами, українці працювали на двох інкасаторських автомобілях і виконували регулярний рейс із перевезення готівки між державними банками. Наразі причини їхнього затримання невідомі. Також немає інформації про стан затриманих і можливість зв’язатися з ними.

Сибіга різко розкритикував дії угорської влади та заявив, що йдеться про фактичне захоплення заручників.

“Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та “сила”, про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм і рекет”, — заявив глава МЗС.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою негайно звільнити українських громадян.

Також Україна планує звернутися до Європейського Союзу із закликом дати чітку оцінку діям Угорщини, які в Києві називають незаконними та такими, що містять ознаки захоплення заручників і пограбування.

