Угорщина захопила сімох українців у Будапешті: МЗС заявило про “державний тероризм”

Прапор Угорщини / © pixabay.com

Реклама

Угорська влада в Будапешті захопила сімох громадян України, які виконували службове перевезення коштів між Австрією та Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у повідомленні у соцмережах.

За його словами, йдеться про співробітників державного Ощадбанку, які здійснювали регулярний рейс на двох інкасаторських автомобілях. Вони перевозили гроші та цінності між державними банками.

Реклама

Міністр наголосив, що українських громадян фактично утримують без пояснення причин. Наразі невідомо, в якому стані вони перебувають і чи мають можливість зв’язатися з рідними або українськими дипломатами.

“Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними досі невідомі”, — заявив Сибіга.

Глава МЗС різко розкритикував дії Будапешта, заявивши, що вони мають ознаки державного тероризму та рекету.

“Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди”, — наголосив міністр.

Реклама

Україна вже направила офіційну ноту протесту з вимогою негайно звільнити українських громадян. Також Київ планує звернутися до Європейського Союзу з проханням дати чітку оцінку діям угорської влади.

У МЗС наголошують, що ситуація є безпрецедентною і потребує міжнародної реакції.

Нагадаємо, що раніше, 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. Поблизу критичної інфраструктури розгорнуть військові підрозділи та засоби ППО, а поліція перейде на посилене патрулювання електростанцій і диспетчерських центрів для гарантування енергобезпеки країни.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що звинувачення Орбана щодо підготовки Україною ударів по угорській інфраструктурі є безглуздими та не мають підґрунтя. Нардеп наголосив, що такі заяви є абсурдними, адже Україна не має наміру кидати виклик НАТО. Це лише політична гра для внутрішнього електорату та відверте підігравання Кремлю, щоб виставити Україну агресором.