Політика
356
2 хв

Міжнародний скандал у Будапешті: в Угорщині затримали інкасаторів "Ощадбанку" з десятками мільйонів доларів і золотом

В Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі державного “Ощадбанку” України, які перевозили значні суми грошей та банківські метали з Австрії до України.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ілюстрація: золото, долари

Ілюстрація: золото, долари / © vkurse.ua

У четвер, 5 березня 2026 року, в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби “Ощадбанку”, які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

Про це повідомив “Ощадбанк”.

За інформацією “Ощадбанку”, у транспорті перебували семеро співробітників бригади інкасації. Вони супроводжували вантаж із іноземною валютою та банківськими металами, який перевозили відповідно до міжнародної угоди між банками.

Згідно з даними GPS-сигналу, затримані інкасаторські автомобілі зараз перебувають у центрі Будапешта неподалік однієї з силових структур Угорщини. Це місцезнаходження вже підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Водночас місцеперебування семи співробітників інкасації наразі невідоме.

У банку наголошують, що перевезення коштів здійснювалося згідно з міжнародними правилами транспортування та чинними європейськими митними процедурами.

За попередніми даними, у затриманих автомобілях знаходилися:

  • 40 млн доларів США,

  • 35 млн євро,

  • 9 кг золота.

“Ощадбанк” заявив, що вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна, а також доставки інкасаторів назад до України.

Наразі керівництво банку перебуває у постійному контакті з Міністерством закордонних справ України та правоохоронними органами, щоб координувати подальші дії та з’ясувати обставини інциденту.

Нагадаємо, що раніше, 25 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. Поблизу критичної інфраструктури розгорнуть військові підрозділи та засоби ППО, а поліція перейде на посилене патрулювання електростанцій і диспетчерських центрів для гарантування енергобезпеки країни.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що звинувачення Орбана щодо підготовки Україною ударів по угорській інфраструктурі є безглуздими та не мають підґрунтя. Нардеп наголосив, що такі заяви є абсурдними, адже Україна не має наміру кидати виклик НАТО. Це лише політична гра для внутрішнього електорату та відверте підігравання Кремлю, щоб виставити Україну агресором.

