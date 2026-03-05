ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
1 хв

У США видали українські дрони-перехоплювачі за власні новітні технології

Розповідь експерта про новітні американські технології супроводжувало відео застосування українських дронів-перехоплювачів Sting.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Українські дрони на Fox News

Українські дрони на Fox News / © скриншот з відео

У сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.

На цей курйоз звернули увагу в українській компанії «Дикі Шершні», яка виготовляє ці дрони.

Розповідь експерта про інноваційні американські дрони зі штучним інтелектом, які нібито протидіють іранським атакам, супроводжувало відео застосування українських дронів-перехоплювачів Sting для знищення російських «Шахедів». При цьому на опублікованих кадрах був навіть логотип виробника.

В українській компанії зауважили, що «цінують те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів».

«Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами Wild Hornets разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були належним чином відзначені», — йдеться у повідомленні в мережі Х.

При цьому в компанії «Дикі Шершні» наголосили, що цінують підтримку, яку отримують, і «дуже вдячні за довіру, яку люди виявляють до нашої роботи».

«Ви можете переглянути більше кадрів перехоплення та відгуків українських солдатів на нашій сторінці», — порадили американцям в українській компанії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на підтримку в захисті від «Шахедів» під час військової операції проти Ірану.

