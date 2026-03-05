Іран вперше атакував танкер морським дроном: відео

Танкер після атаки дроном / © Clash Report в мережі Х

Іран вперше використав морський дрон для атаки на танкер у Перській затоці біля берегів Кувейту.

Відео удару опубліковано в четвер, 5 березня, на одному з іранських Telegram-каналів.

На опублікованих кадрах показано монітор, на якому відстежують удар безпілотного катера. Після його зближення із судном видно вибух.

Дату цього запису визначити неможливо.

Того ж дня центр морської безпеки Британії UKMTO повідомив про удар по танкеру у районі порту Мубарак Аль-Кабір в Кувейті. Атака відбулася близько 1:40 ночі за місцевим часом.

Повідомляється, що капітан судна почув гучний вибух з лівого борту і при цьому помітив морський катер. Розливу нафти внаслідок атаки не відбулося.

Видання Clash Report у соцмережі X опублікувало фото танкера із пробоїною після атаки.

На порталі Lloyd’s List повідомили, що удару було завдано по судну Sonangol Namibe (IMO: 9325049) — танкеру під прапором багамських островів, який прямував з Іраку у Китай. Корабель призначений для перевезення сирої нафти та має розміри 274 та 48 м.

Раніше повідомлялося, що через закриття Іраном Ормузької протоки очікується гострий дефіцит пального та стрімке зростання цін. Цей стратегічний маршрут є ключовою артерією для постачання нафти і газу з Близького Сходу.

Нагадаємо, 5 березня іранський «Шахед» впав у районі аеропорту азербайджанського міста Нахічевань. У МЗС Азербайджану підтвердили атаку БпЛА і «рішуче засудили» напад Ірану.