В Абу-Дабі впали уламки збитого іранського дрона: постраждали іноземці

Наслідки атаки безпілотника в ОАЕ. / © Associated Press

У четвер, 5 березня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі постраждало шість іноземців внаслідок падіння уламків перехопленого безпілотника.

Про це з посиланням на владу повідомили The Times of Israel та Khaleej Times.

«Влада емірату Абу-Дабі відреагувала на інцидент, пов’язаний з падінням уламків після успішного перехоплення безпілотника засобами протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уламки збитих БпЛА впали у двох місцях в одному з районів ICAD 2 арабської столиці. Внаслідок інциденту шість громадян Пакистану та Непалу отримали травми легкої та середньої тяжкості.

Нагадаємо, 28 лютого після ударів США та Ізраїлю іранські військові здійснили удари у відповідь. Зокрема, американська база у столиці ОАЕ стала ціллю ракетного удару. Посеред дня у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. Під час перехоплення балістики загинув громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район міста.