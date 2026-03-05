- Дата публікації
В Абу-Дабі впали уламки збитого іранського дрона: постраждали іноземці
ППО збила іранські БпЛА над столицею ОАЕ.
У четвер, 5 березня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі постраждало шість іноземців внаслідок падіння уламків перехопленого безпілотника.
Про це з посиланням на владу повідомили The Times of Israel та Khaleej Times.
«Влада емірату Абу-Дабі відреагувала на інцидент, пов’язаний з падінням уламків після успішного перехоплення безпілотника засобами протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уламки збитих БпЛА впали у двох місцях в одному з районів ICAD 2 арабської столиці. Внаслідок інциденту шість громадян Пакистану та Непалу отримали травми легкої та середньої тяжкості.
Нагадаємо, 28 лютого після ударів США та Ізраїлю іранські військові здійснили удари у відповідь. Зокрема, американська база у столиці ОАЕ стала ціллю ракетного удару. Посеред дня у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. Під час перехоплення балістики загинув громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район міста.