ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

В Абу-Дабі впали уламки збитого іранського дрона: постраждали іноземці

ППО збила іранські БпЛА над столицею ОАЕ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки безпілотника в ОАЕ.

Наслідки атаки безпілотника в ОАЕ. / © Associated Press

У четвер, 5 березня, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі постраждало шість іноземців внаслідок падіння уламків перехопленого безпілотника.

Про це з посиланням на владу повідомили The Times of Israel та Khaleej Times.

«Влада емірату Абу-Дабі відреагувала на інцидент, пов’язаний з падінням уламків після успішного перехоплення безпілотника засобами протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уламки збитих БпЛА впали у двох місцях в одному з районів ICAD 2 арабської столиці. Внаслідок інциденту шість громадян Пакистану та Непалу отримали травми легкої та середньої тяжкості.

Нагадаємо, 28 лютого після ударів США та Ізраїлю іранські військові здійснили удари у відповідь. Зокрема, американська база у столиці ОАЕ стала ціллю ракетного удару. Посеред дня у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. Під час перехоплення балістики загинув громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
444
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie