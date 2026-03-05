Почалася евакуація з Близького Сходу

Літак над Бейрутом на тлі диму від ізраїльських авіаударів по Дахії / © Associated Press

Реклама

Через стрімке загострення ситуації навколо Ірану Польща розпочала евакуацію своїх громадян із Близького Сходу. Для цього залучили літаки Повітряних сил.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Літак Повітряних сил Польщі вилетів для підтримки заходів, пов’язаних з евакуацією польських громадян з Близького Сходу. Польська армія готова допомагати своїм громадянам усюди, де є така потреба», — вказано в заяві.

Реклама

Евакуація українців з Ізраїлю — що відомо

До слова, 3 березня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що нагальної потреби в евакуації немає, а масового виїзду не спостерігається. Наразі зафіксовано лише 25 звернень від паломників і туристів, а інформації про загиблих чи поранених українців не надходило. Виїхати можна самостійно через кордон із Єгиптом, проте у разі зростання кількості охочих до понад сотні, посольство організовуватиме спецрейси.

Зауважимо, напередодні Держдепартамент США закликав американців негайно покинути низку країн Близького Сходу (зокрема Ізраїль, Єгипет, Саудівську Аравію, ОАЕ та інші) через ризик ескалації. Рекомендовано вилітати комерційними рейсами, реєструватися в системі STEP та звертатися по цілодобову допомогу до відомства у разі потреби.