Новий удар Трампа по Ірану: чи введуть США сухопутні війська та чого очікувати далі

Операція США на Близькому Сході / © ТСН.ua

США та Ізраїль продовжують військову операцію «Епічна лють» на Близькому Сході. Американські військові завдають ударів з повітря та моря, атакуючи Іран безпілотниками, бойовою авіацією та кораблями ВМС. За офіційними даними, станом на початок березня сухопутних військ США на території Ірану немає, однак у західних медіа обговорюють ймовірність їх залучення до операції.

Що про це пишуть журналісти і аналітики та як такий сценарій коментують американські чиновники і сам президент Дональд Трамп? ТСН.ua зібрав все, що відомо про можливе перекидання піхотинців Сполучених Штатів на Близький Схід.

Трамп не виключає введення військ США, «якщо це буде необхідно»

Американський президент Дональд Трамп заявив виданню The New York Post , що не виключає можливості відправлення сухопутних військ до Ірану, «якщо це буде необхідно».

«Я не маю жодних сумнівів щодо військових на місцях (проведення військової операції — ред.). Як каже кожен президент: «На місцях не буде жодних військових». Я цього не кажу. Я кажу, що, ймовірно, вони нам не потрібні (в Ірані — ред.), або якщо це буде необхідно», — заявив очільник Білого дому.

У виданні додають, що Трамп натякнув на скорочені терміни тривалості війни — не 4 тижні, як говорив раніше.

«Це піде досить швидко. Ми йдемо точно за графіком, значно випереджаємо графік з погляду лідерства — 49 вбитих. І це, знаєте, триватиме, як ми подумали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день», — сказав Трамп, запевнивши, що США це «винесуть».

Журналісти видання зауважили , що міністр оборони США Піт Гегсет також не виключив такої можливості. Хоча і запевнив, що наразі американських піхотинців немає на Близькому Сході.

«Президент Трамп запевняє наших ворогів, що ми зайдемо настільки далеко, наскільки потрібно, для просування американських інтересів. Але ми — не дурні в цьому питанні. Вам не потрібно завозити туди 200 000 людей і залишатися там 20 років», — відповів він на запитання журналістів під час пресконференції.

Трамп «не боїться відправити наземні війська» до Ірану — Le Monde

Відома французька газета Le Monde цитує Трампа, який під час пресконференції заявив, що він «не боїться відправити сухопутні війська» до Ірану.

«Я не боюся відправити наземні війська», — сказав Трамп.

Видання зазначає: «Трамп не виключає можливості введення американських військ до Ірану, погрожуючи новою "великою хвилею" атак. 79-річний республіканець давно виступає проти багаторічних військових втручань США на Близькому Сході, але наказав розпочати широкомасштабну війну проти Ірану в суботу».

Ба більше, у Пентагоні додали, що США «зайдуть настільки далеко, наскільки потрібно».

«Ні, але ми не збираємося вдаватися до роздумів про те, що ми будемо робити чи не будемо робити», — відповів міністр оборони Гегсет на запитання журналістів, чи є сухопутні війська на Близькому Сході.

У Пентагоні уникнули чіткої відповіді, чи можуть США надіслати свої сухопутні війська — Time

Кореспонденти видання Time стверджують, що міністр оборони Піт Гегсет і американський генерал Ден Кейн повторили «неоднозначність» Трампа під час брифінгу в Пентагоні, уникаючи конкретики щодо можливого введення сухопутних сил.

«Коли Гегсета запитали конкретно про те, чи можна відправити американські війська до Ірану, він сказав, що було б "дурістю" очікувати, що американські чиновники публічно скажуть: "Ось як далеко ми зайдемо"», — підкреслили у виданні.

Окрім того, авторка матеріалу звернула увагу на суперечливі терміни кампанії у заявах американських лідерів.

«Адміністрація (США — ред.) запропонувала суперечливі терміни щодо того, як довго триватиме військова операція», — сказано в огляді журналістки.

У Foreign Policy назвали умову, за якої США не виключають введення військ до Ірану

Репортери американського ЗМІ Foreign Policy , посилаючись на заяви посадовців, пишуть, що Америка не виключає можливості перекидання своїх піхотинців, якщо бойові дії посилюватимуться або того вимагатимуть цілі.

У понеділок, 2 березня, у виданні вийшла стаття під заголовком «Пентагон заявляє, що війна в Ірані — це "не Ірак", але не виключає можливості введення військ на місцях».

На думку журналістів, у разі перекидання наземних військових сил на Близький Схід йдеться не про масштабну операцію, а обмежену.

«Повноцінна наземна операція або вторгнення — це сьогодні не найімовірніший сценарій, хоча в Пентагоні не відкидають повністю такого розвитку подій», — сказано у матеріалі.

У цій самій статті згадують про те, що очільник Пентагону наголошував, що США не починали цю війну на Близькому Сході, але пообіцяв за час президентства Трампа її «завершити».

«Ми не починали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо», — сказав Гегсет, звинувативши Іран у веденні «дикої, односторонньої війни проти Америки» протягом 47 років.

У війні Трампа задіяно 50 000 військових — The Washington Post

Впливове американське видання The Washington Post , посилаючись на заяву американського чиновника, пише, що в операції Трампа вже беруть участь приблизно 50 000 військовослужбовців. Найімовірніше, не йдеться про сухопутні війська, оскільки офіційної інформації про це немає в інформаційному просторі.

Тим часом голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн в понеділок, 2 березня, заявив, що до регіону перекидають додатковий персонал для підтримки операції. Однак він не надав подробиць, окрім того, що серед додаткових сил були підрозділи «тактичної авіації».

Ще один чиновник, знайомий з планами військових США, який захотів залишитися анонімним, повідомив для видання, «що Пентагон також працює над переміщенням більшої кількості засобів протиповітряної оборони до регіону».

За словами представника оборонного відомства, армії було доручено направити до Європи додаткову підтримку та техніків з боєприпасів. Речники генерала та Центрального командування США, яке контролює військові операції на Близькому Сході, відмовилися уточнити, скільки додаткових військ буде розгорнуто.

Попри заяви американського президента та очільника Пентагону, що військова кампанія на Близькому Сході може завершитися раніше, ніж очікувалося, журналісти The Washington Post припускають, що бойові дії можуть «стати більш затратними та затяжними».

«Але є ознаки того, що потреби військових вже змінюються. І що конфлікт може стати більш затратними і затяжним, ніж, можливо, очікував президент», — додали у виданні.

Скільки американських військових загинуло під час «операції Трампа»

За останніми офіційними даними, у військовій операції «Епічна лють» загинуло шестеро американських військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, яке повідомило, що «станом на 16:00 за східним часом понеділка шестеро американських військовослужбовців загинули в бою», додавши, що американські сили «нещодавно виявили останки двох раніше зниклих безвісти військовослужбовців на об’єкті, який був уражений під час перших атак Ірану в регіоні».

Там додали, що бойові дії в межах військової операції США із Ізраїлем в Ірані тривають.

«Основні бойові операції тривають. Особи загиблих не розголошуються до 24 годин після повідомлення найближчих родичів», — підкреслили у відомстві.

Раніше Центральне командування заявило, що четвертий військовий «був серйозно поранений під час перших атак Ірану та зрештою помер від зазнаних травм».

Джерело в CNN , яке знайоме із ситуацією, повідомило, що військовослужбовці загинули внаслідок прямого іранського удару по імпровізованому операційному центру в цивільному порту Кувейту в неділю вранці за місцевим часом.

«Це було пряме влучання одразу після 9 ранку за місцевим часом, в центр будівлі… Атака сталася швидко та без попередження або сирен, які б сповіщали війська про евакуацію або необхідність зайти у бункер. Через кілька годин після удару в деяких частинах будівлі все ще тлів вогонь. Внутрішня частина імпровізованого операційного центру почорніла, а стіни рознесло назовні від вибуху, деякі частини відшарувалися від будівлі», — описав інцидент інформатор.