Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Телефонний дзвінок прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переконав президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану.

Про це повідомив високопоставлений чиновник США NBC News.

За його словами, телефонна розмова відбулася ще минулого понеділка, 23 лютого.

Нетаньягу повідомив Трампу та його радникам, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зустрінеться з високопоставленими членами його команди вранці в суботу. Це дозволяло знищити одним ударом усю верхівку іранського режиму.

ЦРУ швидко підтвердило розвідувальні дані.

За словами неназваного американського чиновника, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Нетаньягу в ситуаційній кімнаті Білого дому, і вона стала визначальним моментом, який призвів до точного визначення часу перших ударів по Ірану.

Цей дзвінок був одним із кількох критичних факторів, що призвели до рішення Трампа завдати удару по Ірану, сказав чиновник.

За його словами, Трамп також врахував зусилля Ірану щодо створення ядерної зброї, нездатність досягти будь-якого прогресу в прямих переговорах з Ісламською Республікою та розширення іранської програми балістичних ракет.

Ліквідація аятоли Хаменеї: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня ночі іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів. Уряд країни оголосив 40-денний траур.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.

Після оприлюднення інформації про смерть Хаменеї у різних районах Тегерана люди раділи та святкували. Водночас над мечеттю Джамкаран підняли червоний «прапор помсти».

Невдовзі асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним верховним лідером.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».