Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини, якого викрили на хабарі

Володимир Компаниченко / © Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільника управління Служби безпеки у Житомирській області Володимира Компаниченка. Кадрова зміна відбулася після затримання посадовця під час отримання неправомірної вигоди.

Відповідний документ №219/2026 було опубліковано на офіційному сайті глави держави 4 березня.

«Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області», — йдеться в Указі.

Що відомо про корупцію на військових аеродромах

Нагадаємо, корупційна справа, фігурантом якої є Володимир Компаниченко, стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків. На час слідства він перебуватиме під вартою в СІЗО.

Іншим підозрюваним є командувач логістики Повітряних сил ЗСУ Андрій Українець. Його звинувачують у завищенні вартості робіт з будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисним укриттям для української військової авіації. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно).

За наявною інформацією, витоки злочинної схеми сягають травня 2025 року. Тоді ухвалили рішення про виділення 1,4 мільярда гривень з державного бюджету на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисними укриттями для української військової авіації.

Схема виглядала так: підрядникам перераховували аванси за неякісну роботу, а щоб це не випливло назовні, командувач логістики вирішив «прибрати» перевірки. Він запропонував керівнику обласного СБУ хабар у 13 мільйонів гривень (це 1% від вартості об’єктів) за ігнорування порушень.

Для остаточного прикриття фігуранти хотіли знайти «ручних» аудиторів, які б офіційно підтвердили, що з укриттями все гаразд, хоча насправді норми безпеки там ігнорували.