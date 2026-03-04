Викрадення українця на Балі: результати ДНК-експертизи та всі подробиці зникнення Ігоря Комарова

Дмитро Комаров (праворуч) із дівчиною Євою Мішаловою (ліворуч)

На Балі триває розслідування резонансної справи зі зникненням українця Ігоря Комарова, чиє ймовірне викрадення бойовиками сколихнуло соцмережі.

Поки поліція досліджує знайдені на узбережжі фрагменти тіла та проводить ДНК-експертизи, навколо справи ширяться чутки про залучення іноземних спецслужб.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

На Балі знайшли розчленоване тіло: поліція перевіряє зв’язок із викраденням Комарова

На пляжі Кетевель у провінції Гіаняр 27 лютого місцеві жителі виявили розчленоване людське тіло. Поліція Балі припускає, що загиблим може бути українець Ігор Комаров, якого викрали 15 лютого у Джимбарані.

На місці події було знайдено голову, праву ногу, фрагменти грудної клітки, стегна та внутрішні органи.

Місце моторошної знахідки

Рештки перебувають у стані сильного розкладання, проте на фрагменті руки збереглося татуювання у вигляді годинника з римськими цифрами, подібне до того, що мав зниклий іноземець.

Наразі правоохоронці співпрацюють із Консульством України для проведення ДНК-експертизи та порівняння генетичного матеріалу з даними матері Ігоря Комарового. Знайдені фрагменти правоохоронці вже доправили до лікарні Денпасара.

Офіційне підтвердження особи оприлюднять лише після завершення усіх досліджень.

Перші результати ДНК експертизи

За результатами ДНК-експертизи правоохоронці встановили, що кров, знайдена на віллі в районі Табанан та в орендованому авто Avanza, належить зниклому українцю Ігорю Комарову. Слідство вважає, що саме на цій віллі зловмисники утримували чоловіка після викрадення 15 лютого та записували з ним відео, яке потрапило в мережу.

Для остаточної ідентифікації знайдених на узбережжі рештків зразки тканин відправили до спецлабораторії в Джакарті. Фахівці мають порівняти їх із генетичним матеріалом матері загиблого, після чого поліція Балі офіційно підтвердить особу жертви.

Іноземні розвідувальні служби не залучені до розслідування на Балі

Нещодавно російський інфлюенсер під псевдонімом Mr Terimakasih поширив у соцмережах інформацію про те, що до розслідування зникнення громадянина України Ігоря Комарова нібито залучені розвідувальні служби України та Росії. Він запевняв, що їхні представники вже прибули на Балі.

За його словами, Офіс президента України буцімто направив ноту президенту Індонезії щодо ситуації з безпекою на острові.

Проте цю інформацію спростував керівник відділу зв’язків із громадськістю поліції Балі Пол Аріасанді.

Він наголосив, що жодних офіційних повідомлень або підтверджень про прибуття розвідувальних груп правоохоронці не отримували.

Аріасанді повідомив, що розслідування здійснює спільна група регіональної поліції Балі та поліції міста Денпасар у координації з Інтерполом, який займається міжнародним розшуком підозрюваних.

У МЗС України прокоментували інцидент зі зникненням на Балі

У посольстві України в Індонезії відреагували на резонансну інформацію про зникнення на Балі синів двох дніпровських бізнесменів — Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. У відповідь на запит «УП.Життя» у відомстві повідомили, що офіційних звернень від родичів чи правоохоронців до українського посольства в Індонезії наразі не надходило.

Попри відсутність прямих запитів, дипломати самостійно звернулися до місцевих органів влади для з’ясування обставин.

За словами адвоката одного з чоловіків, його клієнт уже виїхав з Індонезії. Щодо іншого громадянина інформація від рідних досі відсутня. Посольство направило запит до МЗС країни та тримає ситуацію на контролі.

Що відомо про ймовірне викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

Нещодавно користувачів Мережі сколихнула новина про таємниче зникнення двох українців на Балі. У мережі поширюють версію, нібито чоловіків викрали чеченські бойовики, які тепер вимагають викуп у 10 мільйонів доларів.

Відео із одним із «викрадених» молодиків — Ігорем Комаровим, який просить про порятунок, стало найбільш обговорюваним серед користувачів соцмереж.

За його словами, у нього, ймовірно, перебито ноги, пошкоджено грудну клітку та відрізано частини тіла. У кадрі чоловік демонструє забинтовану руку та сильні гематоми на обличчі.

Він благає перерахувати викрадачам викуп, аби залишитися в живих, і зазначає, що його нібито вивезли за межі країни, де допомога правоохоронців чи кримінальних авторитетів уже неможлива.

Ігор Комаров (праворуч) із дівчиною Євою Мішаловою (ліворуч)

Однак у думки користувачів розділилися на два табори: одні щиро співчувають, інші натомість продовжують шукати у відео ознаки постанови та сумніваються в реальності подій.

Причиною сумнівів стало минуле Ігоря Комарова та те, що відео із благаннями про допомогу поширювала його дівчина — блогерка Єва Мішалова, котра досить часто вихвалялася розкішним життям на Балі в соцмережах.

