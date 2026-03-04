- Дата публікації
Європа готується до великої війни: 10 країн планують евакуацію
До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.
Країни Північної Європи готують плани можливої транскордонної евакуації цивільного населення у разі військового конфлікту в регіоні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Швеції.
«Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення», — йдеться в заяві шведського оборонного відомства.
Окрім транспортних і туристичних коридорів, планування транскордонної евакуації включатиме прийом та реєстрацію людей, а також захист вразливих груп.
«Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому разі, війни», — йдеться у повідомленні Міноборони Швеції.
До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.
Усі ці країни останніми роками активізували планування щодо можливого майбутнього збройного конфлікту з Росією.
Естонія, Латвія та Литва торік уклали аналогічну угоду між собою, розробивши плани дій у разі масового переміщення сотень тисяч людей, які втікатимуть від накопичення російських військ або нападу.
Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, ще 2024 року підписала аналогічну угоду зі Швецією.
Нагадаємо, командувач чеської армії вважає, що масштабне зіткнення Росії з Європою може розпочатися вже через три-шість років, якщо союзники не продемонструють готовність до оборони.