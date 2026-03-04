ТСН у соціальних мережах

Європа готується до великої війни: 10 країн планують евакуацію

До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Європа готується до війни

Країни Північної Європи готують плани можливої транскордонної евакуації цивільного населення у разі військового конфлікту в регіоні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Швеції.

«Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення», — йдеться в заяві шведського оборонного відомства.

Окрім транспортних і туристичних коридорів, планування транскордонної евакуації включатиме прийом та реєстрацію людей, а також захист вразливих груп.

«Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому разі, війни», — йдеться у повідомленні Міноборони Швеції.

До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Усі ці країни останніми роками активізували планування щодо можливого майбутнього збройного конфлікту з Росією.

Естонія, Латвія та Литва торік уклали аналогічну угоду між собою, розробивши плани дій у разі масового переміщення сотень тисяч людей, які втікатимуть від накопичення російських військ або нападу.

Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, ще 2024 року підписала аналогічну угоду зі Швецією.

Нагадаємо, командувач чеської армії вважає, що масштабне зіткнення Росії з Європою може розпочатися вже через три-шість років, якщо союзники не продемонструють готовність до оборони.

