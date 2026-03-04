"Я не вірю президенту": Фіцо знову розкритикував Зеленського через "Дружбу"

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що українська влада не допустила міжнародних спостерігачів, зокрема посла Євросоюзу, до огляду пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба». Очільник словацького уряду поставив під сумнів заяви Києва про критичні руйнування магістралі та закликав ЄС посилити тиск на президента Володимира Зеленського.

Про це пише Dennik.

Позиція Роберта Фіцо

Під час пресконференції у Братиславі Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина володіє супутниковими знімками об’єкта, які нібито суперечать офіційній позиції України щодо неможливості транзиту.

«У мене є супутникові знімки… На підставі цих знімків абсолютно підтверджується, що там немає пошкоджень такого ступеня, щоб це перешкоджало постачанню нафти до Словаччини, Угорщини та Європи», — стверджує прем’єр-міністр.

Фіцо наголосив, що словацька сторона пропонувала кілька варіантів верифікації ситуації безпосередньо на місці інциденту. Однак, за його словами, українська сторона відхилила запити як від словацького дипломата, так і від представників Брюсселя.

«Спочатку ми попросили нашого посла поїхати туди. Йому не дозволили. Потім посол Європейського Союзу в Україні, пані Матернова, попросила відвідати це місце. Їй теж не дозволили. Ми також запропонували створити інспекційну групу. Президент Зеленський сказав мені, що він її відхиляє», — заявив Роберт Фіцо.

Словацький лідер також додав, що аналогічну відмову отримала і президентка Європейської комісії.

«Я не вірю президенту Зеленському. Навіть у те, що у нього ніс між очима», — різко заявив Фіцо.

Він наполягає на координації дій із Єврокомісією для відновлення транзиту нафти через територію України. Прем’єр Словаччини підкреслив, що європейські інституції мають сприяти допуску інспекторів на об’єкт.

«Ми повинні чинити тиск на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекції в даному місці. І перш за все, чинити додатковий тиск, щоб нафта пройшла через його територію», — резюмував очільник уряду.

Конфлікт України зі Словаччиною через «Дружбу» — що відомо

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України. Він пов’язав зупинення допомоги з питанням відновлення постачання нафти до Словаччини.

Словацький прем’єр заявив, що нафтопровід, яким транспортують російську нафту, насправді працює, але з ним може статися те саме, що і з «Північними потоками».

Через це Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до Києва 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.

Словаччина розірвала контракт на аварійні поставки електроенергії Україні за рішенням уряду прем’єра Роберта Фіцо.