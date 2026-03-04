"Я не верю президенту": Фицо снова раскритиковал Зеленского из-за "Дружбы"

Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинские власти не допустили международных наблюдателей, в частности посла Евросоюза, к осмотру поврежденного участка нефтепровода «Дружба». Глава словацкого правительства поставил под сомнение заявления Киева о критических разрушениях магистрали и призвал ЕС усилить давление на президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет Dennik.

Позиция Роберта Фицо

Во время пресс-конференции в Братиславе Роберт Фицо сообщил, что Словакия владеет спутниковыми снимками объекта, якобы противоречащими официальной позиции Украины относительно невозможности транзита.

Реклама

«У меня есть спутниковые снимки… На основании этих снимков абсолютно подтверждается, что там нет повреждений такой степени, чтобы это препятствовало поставке нефти в Словакию, Венгрию и Европу», — утверждает премьер-министр.

Фицо подчеркнул, что словацкая сторона предлагала несколько вариантов верификации ситуации прямо на месте инцидента. По его словам, украинская сторона отклонила запросы как от словацкого дипломата, так и от представителей Брюсселя.

«Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Европейского Союза в Украине, Матернова, попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили. Мы предложили создать инспекционную группу. Президент Зеленский сказал мне, что он ее отвергает», — заявил Роберт Фицо.

Словацкий лидер также добавил, что аналогичный отказ получила и президент Европейской комиссии.

Реклама

«Я не верю президенту Зеленскому. Даже то, что у него нес между глазами», — резко заявил Фицо.

Он настаивает на координации действий с Еврокомиссией по восстановлению транзита нефти через территорию Украины. Премьер Словакии подчеркнул, что европейские институции должны способствовать допуску инспекторов на объект.

«Мы должны оказывать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекцию в данном месте. И прежде всего оказывать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию», — резюмировал глава правительства.

Конфликт Украины со Словакией из-за «Дружбы» — что известно

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Он связал остановку помощи с вопросом возобновления поставок нефти в Словакию.

Реклама

Словацкий премьер заявил, что нефтепровод, которым транспортируют российскую нефть, действительно работает, но с ним может произойти то же, что и с «Северными потоками».

Поэтому Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо совершить визит в Киев 6 или 9 марта для обсуждения актуальных двусторонних вопросов.

Словакия разорвала контракт на аварийные поставки электроэнергии Украине по решению правительства премьера Роберта Фицо.