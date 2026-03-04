«Это большая угроза, чем ожидалось»: США в шоке от иранских Шахедов — CNN

США признали бессилие ПВО перед иранскими «Шахедами». / © iStock

Американские чиновники признают, что беспилотники Shahed представляют большую угрозу, чем они думали.

Об этом пишет CNN.

По словам источника, представители администрации Трампа сообщили законодателям во время закрытого брифинга на Капитолийском холме во вторник, что иранские ударные беспилотники Shahed представляют серьезную угрозу. Они подчеркнули, что американская противовоздушная оборона не сможет перехватить их все.

Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что дроны создают большую проблему, чем ожидалось. Американцы в шоке «Шахеды» летают низко и медленно — эта особенность делает их более способными избегать средств противовоздушной обороны, чем баллистические ракеты.

«Иранцы действительно имеют возможность производить многие беспилотники Shahed, баллистические ракеты средней и малой дальности, и у них огромные запасы. Так что в какой-то момент… это становится математической проблемой: как мы можем пополнить запасы боеприпасов противовоздушной обороны. Откуда они возьмутся? — сказал сенатор Марк Келли, демократ от Аризоны.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина поможет странам Ближнего Востока в войне с Ираном. Речь идет о защите гражданских, реагируя на угрозы иранских ударных дронов.

Также Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.