В Дубае около американского консульства произошел удар беспилотника

В Объединенных Арабских Эмиратах возле консульства США в Дубае попал подозрительный беспилотный летательный аппарат, вызвавший пожар на парковке дипмиссии.

Во вторник, 3 марта, в Дубае вблизи здания консульства США был зафиксирован удар беспилотника, в результате которого на территории парковки возник пожар, сообщили местные и мировые СМИ .

Пожарные оперативно потушили огонь, а пострадавшие среди сотрудников дипмиссии или гражданские лица не зафиксированы.

По данным официальных источников, удар пришелся на прилегающую к главному зданию зону паркинга; персонал консульства находился в безопасности и находился в хранилище для полной локализации инцидента. По состоянию на момент уведомления обстоятельства происхождения дрона и его владельца окончательно не установлены, продолжается расследование.

Инцидент произошел на фоне значительной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, когда Иран и поддерживаемые им силы совершают ракетные и беспилотные атаки по объектам США, Израиля и их союзников после начала масштабных ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранской территории.

Ранее несколько американских дипломатических учреждений в регионе временно закрывали из-за угроз безопасности, а Государственный департамент США призвал граждан воздерживаться от поездок в страны Персидского залива и осторожно оценивать риски.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, разгорелся пожар

