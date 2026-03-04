У Дубаї біля американського консульства стався удар безпілотника

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У вівторок, 3 березня, у Дубаї поблизу будівлі консульства США було зафіксовано удар безпілотника, внаслідок якого на території парковки виникла пожежа, повідомили місцеві та світові ЗМІ.

Пожежники оперативно загасили вогонь, а постраждалих серед співробітників дипмісії чи цивільних осіб не зафіксовано.

За даними офіційних джерел, удар припав на прилеглу до головної будівлі зону паркінгу; персонал консульства був у безпеці та перебував у сховищі до повної локалізації інциденту. Станом на момент повідомлення обставини походження дрона та його власника остаточно не встановлені, триває розслідування.

Реклама

Інцидент стався на тлі значної ескалації напруженості на Близькому Сході, коли Іран та підтримувані ним сили здійснюють ракетні та безпілотні атаки по об’єктах США, Ізраїлю та їхніх союзників після початку масштабних ударів Вашингтона та Тель-Авіву по іранській території.

Раніше кілька американських дипломатичних установ у регіоні тимчасово закривали через загрози безпеці, а Державний департамент США закликав громадян утримуватися від поїздок до країн Перської затоки та обережно оцінювати ризики.

Нагадаємо, що раніше у Саудівській Аравії атакували посольство США: пролунали вибухи, спалахнула пожежа