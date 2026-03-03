- Дата публікації
У Саудівській Аравії атакували посольство США: пролунали вибухи, спалахнула пожежа
У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пролунали вибухи в районі посольства США — будівлю атакували дрони, після чого почалася пожежа.
У посольстві Сполучених Штатів в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сталися вибухи внаслідок атаки безпілотників.
Про це повідомляє The Guardian.
За попередніми даними, будівлю дипломатичної місії атакували два дрони. Після ударів на території комплексу виникла пожежа.
Водночас, як інформує Fox News, у момент атаки посольство було порожнім. За їхніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Офіційних заяв від Державного департаменту США або влади Саудівської Аравії наразі не надходило. Обставини атаки та інформація про можливих причетних уточнюються.
