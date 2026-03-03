Астрологічний прогноз на 3 березня

Шакал / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для будь-яких починань — як професійних, так і фінансових дій, небажано також ухвалювати важливі рішення — вони свідомо призведуть до помилки.

Символ дня: шакал.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: моріон, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза, діафрагма.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за написаною лікарем схемою. Посилюється засвоєння лікарських препаратів, тому в жодному разі не можна перевищувати дозу, ще ліпше замінити аптечні препарати настоянками і відварами трав.

Харчування дня: з раціону рекомендується виключити гриби і м’ясо, користь принесуть бобові, овочі, фрукти і ягоди червоного кольору — наприклад, журавлина і калина.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна працювати із землею: розпушувати і скопувати грядки там, де верхній шар ґрунту вже розморозився.

Магія і містика дня: гарний результат дасть вивчення духовної та езотеричної літератури: навіть якщо ми багато разів її читали, у ній однаково знайдеться щось нове і важливе.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони передбачають події на найближчий місяць.

Табу дня: не можна сваритися і грати в азартні ігри.

Цитата дня: «Успіх — це коли підготовка зустрічається з можливістю» (Сенека).

