- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 3 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день невдалий для будь-яких починань — як професійних, так і фінансових дій, небажано також ухвалювати важливі рішення — вони свідомо призведуть до помилки.
Символ дня: шакал.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: моріон, смарагд, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза, діафрагма.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за написаною лікарем схемою. Посилюється засвоєння лікарських препаратів, тому в жодному разі не можна перевищувати дозу, ще ліпше замінити аптечні препарати настоянками і відварами трав.
Харчування дня: з раціону рекомендується виключити гриби і м’ясо, користь принесуть бобові, овочі, фрукти і ягоди червоного кольору — наприклад, журавлина і калина.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна працювати із землею: розпушувати і скопувати грядки там, де верхній шар ґрунту вже розморозився.
Магія і містика дня: гарний результат дасть вивчення духовної та езотеричної літератури: навіть якщо ми багато разів її читали, у ній однаково знайдеться щось нове і важливе.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони передбачають події на найближчий місяць.
Табу дня: не можна сваритися і грати в азартні ігри.
Цитата дня: «Успіх — це коли підготовка зустрічається з можливістю» (Сенека).
